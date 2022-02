Ferrari, Carlos Sainz mette in guardia la Formula Uno

10-02-2022 13:49

Se da un lato è parso molto carico e sereno per l’inizio della sua seconda stagione in Ferrari (cominciata coi test di Fiorano), dall’altro Carlos Sainz non ha nascosto un minimo di preoccupazione per la gestione futura della Formula Uno.

Lo spagnolo infatti, quarto in classifica piloti lo scorso anno, non ha esitato a ribadire alla FIA dove non dovranno esser commessi errori nella prossima stagione, un’annata in cui tutti si augurano di non avere a che fare con un finale controverso come quello della scorsa stagione.

Futuro Formula Uno, l’avviso di Sainz

Per Sainz il rischio maggiore è quello di stravolgere il clima all’interno della Formula Uno lasciando che dubbi, polemiche e insinuazioni inizino a serpeggiare nel circus.

“Serve non ripetere lo stesso errore di Abu Dhabi. Ogni partita di calcio genera una polemica. Ecco, bisogna evitare che la F1 si avvicini a quelle tensioni. Però la situazione non mi pare disastrosa, sono convinto che si vada verso un miglioramento” ha affermato deciso il madrileno al Corriere della Sera.

Ferrari, Sainz e la questione rinnovo

Tolte le questioni inerenti il comportamento e l’atteggiamento che tutte le parti in causa dovranno tenere nel 2022, Sainz poi non si è potuto esimere dal rispondere a una domanda sul rinnovo sempre pendente con la Ferrari.

“Come ha detto Binotto, siamo entrambi soddisfatti, abbiamo intenzione di continuare insieme e questo inverno vale come opportunità per trovare un accordo” ha dichiarato il pilota iberico.

“Ci stiamo provando. Diventare campione del mondo con la Ferrari è la mia ambizione massima. Mi piacerebbe rinnovare il più presto possibile”.

Sainz e la nuova Ferrari per il 2022

Sainz quindi, senza sbilanciarsi troppo, ha detto la sua sulla nuova F1-75 che dovrà guidare la prossima stagione.

“Sino allo scorso anno abbiamo guidato le macchine migliori della storia della F1, ben bilanciate ma dispettose, se perdevi il controllo per un istante, andavi a sbattere. Questa Ferrari mi sembra ancora più reattiva, le sospensioni sono più rigide, dovremo abituarci a gestirla” ha spiegato lucidamente il classe 1994 che poi ha svelato come a Maranello l’atmosfera che si respira sia assolutamente positiva.

“Nei corridoi, a Maranello, incontro persone sorridenti, toniche, fiduciose. Non vedo stress, vedo voglia di fare bene. C’è una carica di energia e positività. Penso che l’esperienza dello scorso anno abbia fatto bene a tutti noi” ha chiosato l’ex McLaren e Renault.

