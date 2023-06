Ferrari, Leclerc: "Il rinnovo del contratto? Ne stiamo parlando"

Il pilota monegasco: "Un anno e mezzo è ancora un periodo lungo, c’è ancora molta strada da percorrere".

29-06-2023 17:52

In conferenza stampa, Charles Leclerc ha voluto mandare un messaggio ai tifosi Ferrari sul rinnovo del contratto: “Diciamo che stiamo iniziando lentamente a parlarne. Un anno e mezzo (il tempo di validità del contratto in corso) è ancora un periodo lungo, c’è ancora molta strada da percorrere. Non è ancora qualcosa che ho costantemente in testa. Quando dico che abbiamo iniziato lentamente a parlarne voglio dire che non siamo entrati nello specifico. Diciamo delle parole… qua e là, niente di particolare”.

Leclerc ha ribadito l’amore per la Ferrari: “Amo questa squadra, qui sono felice. La Ferrari mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi, e non ho mai nascosto di essere sempre stato estremamente felice di far parte di questa squadra. Ovviamente io e il team non siamo contenti di dove siamo in questo momento, ma penso che stiamo tutti lavorando nella giusta direzione, e credo che lo stiamo facendo nella giusta direzione”.

Sulle indiscrezioni di mercato invece, Leclerc ha risposto sorridendo: “È probabilmente la prima volta nella mia carriera che mi trovo in questa posizione, non credo che il motivo sia perché nessuno fosse interessato a me in passato, ma solo perché la natura del contratto in essere (cinque anni, firmato a fine 2019)”.

Per Leclerc il rinnovo contrattuale è un nuovo passo: “Si, è la prima volta nella mia carriera in cui mi ritrovo a dover approcciare una trattativa di questo tipo, da quando sono arrivato a Maranello, per poi passare in Sauber e successivamente nel team Ferrari, tutto è stato semplice, quindi per me è una situazione nuova e diversa rispetto alle precedenti. Non mi dispiace, ma ora la priorità è essere concentrato sulla guida, spero solo di vincere il più velocemente possibile in Ferrari e poi vedremo”.