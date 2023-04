Ferrari, Massa fa sul serio: dato mandato agli avvocati sul crashgate per il titolo 2008

Scandalo crashgate, l'ex pilota brasiliano della Ferrari non ha alcuna intenzione di arrendersi: vuole il Mondiale 2008

25-04-2023 13:19

Felipe Massa fa davvero sul serio: l’ex pilota brasiliano della Ferrari ha riunito un team di avvocati per capire se ci siano possibilità di contestare l’esito del Mondiale di Formula 1 del 2008, vinto da Lewis Hamilton all’ultimo Gran Premio.



Scandalo crashgate, la mossa di Felipe Massa

Nonostante gli sberleffi della McLaren e di diversi addetti ai lavori, l’ex pilota della Ferrari le sta provando tutte per contestare la validità del Gran Premio di Singapore 2008, la gara dello scandalo crashgate, e ha convocato un team di legali per valutare i presupposti giuridici per mettere in discussione l’assegnazione del titolo iridato 2008. A riportarlo il sito britannico Autosport.

F1, scandalo crashgate: le parole di Ecclestone

A riaprire lo scandalo erano state le parole dell’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone: “Mi dispiace ancora per Massa, è stato defraudato del titolo che meritava, mentre Hamilton ha avuto tutta la fortuna del mondo e ha vinto il suo primo campionato – aveva detto a F1-Insider -. Oggi avrei fatto le cose in modo diverso. Ecco perché, per me, Michael Schumacher è ancora l’unico campione del mondo da record con sette titoli, anche se le statistiche dicono il contrario”.

L’episodio risale al Gp di Singapore, quando il team principal della Renault Flavio Briatore ordinò a Nelson Piquet Jr di schiantarsi per far intervenire la Safety Car e far vincere la gara al compagno di squadra Fernando Alonso. Hamilton in quell’occasione arrivò terzo, mentre Massa si ritirò per un problema ai box: l’inglese ottenne punti decisivi che poi gli permisero di vincere il titolo.

“Abbiamo deciso di non fare nulla, volevamo proteggere lo sport da un enorme scandalo – le parole di Ecclestone -. All’epoca vigeva la regola che la classifica di un campionato del mondo era intoccabile dopo la cerimonia di premiazione della FIA alla fine dell’anno, Hamilton ricevette la coppa ed andò tutto bene. All’epoca avevamo informazioni sufficienti per indagare sulla questione. Secondo lo statuto, avremmo dovuto cancellare la gara di Singapore, che non sarebbe stata valida per la classifica del campionato”.

Scandalo crashgate, la strategia di Massa

Massa e i suoi avvocati puntano all’annullamento di quel Gp, per contestare la validità del Mondiale di Hamilton. Il primo consiglio dei legali all’ex pilota è stato quello di non trattare più in pubblico la vicenda.

Le chance di un intervento a 15 anni dagli avvenimenti sono molto remote: la cancellazione di una gara in seguito ad un’irregolarità commessa da un solo team non è mai avvenuta nella storia della Formula 1. Ma Massa più che il Mondiale potrebbe puntare soprattutto ad una compensazione economica per il danno ricevuto e ora ammesso dallo stesso Ecclestone.