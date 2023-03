Ferrari, Sainz: "Sappiamo qual è il punto debole dell'auto"

Il pilota spagnolo: "Mi fido della Ferrari, confido che miglioreremo la macchina e abbiamo la capacità di farlo".

21-03-2023 20:18

Ai microfoni di As, Carlos Sainz ha parlato così della Ferrari dopo i primi due GP: “La macchina è difficile da guidare con l’aria sporca. Sappiamo qual è il punto debole dell’auto, surriscaldiamo da soli le gomme, quindi immaginati dietro un’auto, ancora di più. Conosciamo i nostri punti deboli e ciò che deve essere migliorato. Rende le gare più difficili, ti lascia poca flessibilità per attaccare dietro una macchina. L’ultimo ‘stint’ con la dura si vede che io e Charles (Leclerc) siamo rimasti (indietro, ndr) e gli altri sono andati avanti”, ha affermato lo spagnolo.

Sainz ha la soluzione: “Come si risolve? Dobbiamo portare lo sviluppo e sappiamo già il piano che abbiamo e dove dobbiamo migliorarlo. Ora devi essere paziente, è impossibile creare pezzi da un giorno all’altro. Ma mi fido della Ferrari, confido che miglioreremo la macchina e abbiamo la capacità di farlo. Sappiamo esattamente quale problema ha l’auto. Dobbiamo aspettare e se non il venerdì continueremo a sperimentare le cose”.

Si attendono gli sviluppi per dare una sterzata definitiva al problema. Sainz nel frattempo non si sbilancia: “E cosa c’è che non va nella macchina? Sappiamo cos’è”, ha concluso con un sorriso il pilota della Ferrari.