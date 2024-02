Europa League, Feyenoord-Roma: orario, formazioni e dove vederla in tv e streaming

E' scattato il conto alla rovescia per l'andata dei sedicesimi di finale: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida al De Kuip di Rotterdam

14-02-2024 10:33

Dopo il secondo posto nel gruppo G la Roma torna in campo in Europa League per l’andata dei sedicesimi di finale. Appuntamento allo stadio De Kuip di Rotterdam giovedì 15 febbraio alle 18:45 per la sfida con il Feyenoord retrocesso dalla Champions League dopo aver chiuso al terzo posto nel gruppo E alle spalle di Atletico Madrid e Lazio.

Il ritorno è in programma giovedì 22 febbraio alle 21 allo stadio Olimpico. Prima partita in Europa alla guida della Roma per Daniele De Rossi, subentrato a José Mourinho, esonerato dopo il ko in campionato contro il Milan. Dopo tre vittorie consecutive l’ex centrocampista è reduce dalla prima sconfitta alla guida dei giallorossi, battuti in casa dall’Inter con il risultato finale di 4-2 e a caccia del pronto riscatto.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Roma

Tre le file dei padroni di casa Slot deve valutare le condizioni di Bijlow, Van den Belt e Zechiël. Trauner dovrebbe restare fuori, Timber, rimasto vittima di una commozione cerebrale la scorsa settimana, dovrebbe tornare a disposizione. Sponda capitolina, De Rossi ritrova Ndicka, fresco vincitore della Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio, che è in ballottaggio con Llorente per completare la linea a quattro difensiva con Karsdorp, Mancini e Angelino. Cristante è in dubbio a centrocampo. Dybala, Lukaku ed El Shaarawy guideranno l’attacco. Huijsen e Kristensen sono fuori dalla lista Uefa.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez. All. Slot.

Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez. All. Slot. ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

