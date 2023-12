Feyenoord-Roma in Europa League, tifosi giallorossi convinti: "Passiamo e salviamo la Barcaccia"

Ancora una volta Roma opposta al Feyenoord: ricordi positivi per i tifosi giallorossi con gli olandesi, ma anche il timore che stavolta le cose possano andare diversamente.

18-12-2023 14:43

“Ancora tu: ma non dovevamo vederci più?”. Parafrasando Battisti e Mogol, sembra essere questo il leit-motiv che lega Roma e Feyenoord. Ancora una volta contro, ancora una volta di fronte. Stavolta nel playoff per l’ammissione agli ottavi di finale di Europa League. Tante sfide durissime tra olandesi e giallorossi negli ultimi anni, tutte vinte alla fine dalla formazione italiana. Ed è questo, soprattutto, a dare speranza ai tifosi della ‘Maggica’.

Roma contro Feyenoord: ottimismo tra i tifosi giallorossi

L’ottimismo è figlio soprattutto del fresco ricordo delle ultime sfide, la finale di Conference League del 2022 a Tirana (risolta da un gol di Zaniolo) e la grande rimonta nei quarti della scorsa Europa League, con lo 0-1 dell’andata nei Paesi Bassi ribaltato dal 4-1 (dopo i supplementari) dell’Olimpico. “Tranquilli li asfaltiamo per l’ennesima volta“, scrive baldanzoso un tifoso romanista in un gruppo Facebook. “Porta bene, andiamo in finale”, un altro commento. E ancora: “Il proverbio dice: ‘non c’è due senza tre!’. Quindi: ottimismo”.

Ma c’è chi è preoccupato: il Feyenoord non può perdere sempre

I più timorosi invece pensano proprio al fatto che la Roma abbia vinto tante, troppe volte sul Feyenoord: non è che prima o poi capiterà il contrario? “Dopo una certa anche loro devono vincere. Non è che la Roma passa ogni volta che becca il Feye. Anche statisticamente parlando prima o poi la loro vittoria deve arrivare”. E ancora: “Ma visto come siamo ridotti, siamo convinti stavolta di farcela?”. E ancora: “Giocheranno avvelenati, sono anni che inseguono la vendetta e puntualmente ne rimediano altre”.

Roma in ansia per l’ordine pubblico: si teme per la Barcaccia

C’è un altro timore, legato agli scontri fuori dal campo. Ancora vivo, purtroppo, il ricordo delle devastazioni dei tifosi olandesi prima di un Roma-Feyenoord del 2015. “Salvate la Barcaccia”, l’appello di una fan. “Coprite la Barcaccia da questi vandali”, è il commento di un altro supporter che ricorda gli incidenti di alcuni anni fa. “Il bello è che ci avevano preso per il c…, dopo la finale persa con il Siviglia avevano detto: ci vediamo in Champions alludendo che loro erano in Champions e noi no, ce so venuti a trova’ glie mancavano altri 4 schiaffi”, ironizza un supporter giallorosso.