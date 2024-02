Coppa d’Africa, finale Nigeria-Costa d’Avorio: Osimhen contro Ndicka, le formazioni e dove vederla in tv

Ultimo atto in Coppa d'Africa. Nigeria e Costa d'Avorio sono pronte a contendersi il trono: il palinsesto, il programma e le possibili scelte dei ct

10-02-2024 12:02

Novanta minuti o poco più per coronare la Regina della Coppa d’Africa. Nigeria e Costa d’Avorio, dopo un percorso pieno di ostacoli, sono riuscite ad arrivare all’ultimo atto. Le Super Aquile hanno preso il volo con un Lookman in gran forma, mentre i padroni di casa della competizione si sono salvati spesso a un passo dal vuoto, guidati dal leader Kessié.

Coppa d’Africa: il percorso verso la finale

Davanti il proprio pubblico, il percorso della Costa d’Avorio è stato sempre appeso a un filo. La Nazionale di Peseiro è stata sempre in grado di uscire dai momenti di difficoltà: dalla quasi eliminazione ai gironi alla finale. Agli ottavi contro il Senegal, un penalty di Kessiè all’86’ ha permesso a gli “Elefanti” di pareggiare il match e poi avere la meglio ai rigori. Ai quarti sono riusciti a far battere ancora di più il cuore dei propri tifosi: in dieci dal 43′ e sotto di una rete, il gol di Adingra al 90′ ha portato la sfida ai supplementari e poi ci ha pensato Diakité al 120′ a far esplodere di gioia il proprio popolo.

La semifinale contro la Repubblica Democratica del Congo ha avuto un copione più piatto ed è stata decisa da un gol di Haller. Ora Ndicka e compagni dovranno superare lo scoglio Osimhen per alzare il trofeo.

La Nigeria era la favorita e ha rispettato i pronostici, anche se l’esordio con la Guinea non è stato per nulla buono. I biancoverdi hanno rialzato subito la testa e hanno centrato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta senza patemi. Contro il Camerun agli ottavi, Lookman si è preso la scena con una doppietta e si è ripetuto anche nel match successivo contro l’Angola. Più complicata la semifinale contro il Sudafrica, vinta solo ai rigori dopo il pari al 90′ di Mokoena.

Nigeria-Costa d’Avorio, le probabili formazioni

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman. Commissario tecnico: Peseiro.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba. Commissario tecnico: Gasset.

Dove vedere Nigeria-Costa d’Avorio: diretta tv e streaming

La finale della Coppa d’Africa tra Nigeria e Costa d’Avorio è in programma per le 21.00 (orario italiano). Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e 5060 di Sky) e in streaming sull’app dell’emittente o sul sito di riferimento.