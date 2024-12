Fiorentina: Bove in panchina contro l’Udinese con una deroga, il suo sostituto in arrivo dal mercato

Il centrocampista è stato accolto dagli applausi del Franchi e poi s’è accomodato insieme ai compagni a seguire la gara. Intanto la Viola lavora per prendere Cristante

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Giornata speciale per Edoardo Bove, tornato al Franchi dopo l’arresto cardiaco che lo colpì durante Fiorentina–Inter dello scorso 1 dicembre: grazie a una deroga della Figc, il centrocampista s’è seduto in panchina nella partita con l’Udinese. Intanto la Viola lavora al suo sostituto, da reperire sul mercato: Bryan Cristante della Roma l’obiettivo.

Fiorentina, Bove torna al Franchi dopo l’arresto cardiaco

Il Franchi attendeva dallo scorso 1 dicembre di poter riabbracciare Edoardo Bove. Il grande spavento per l’arresto cardiaco che colpì quel giorno il giovane centrocampista sembra ormai un ricordo lontano: Bove ha superato quel momento drammatico, è stato ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze, dove gli è stato installato un defibrillatore sottocutaneo, è tornato a casa e oggi, finalmente, è potuto tornare davanti ai suoi tifosi. Che, ovviamente, l’hanno accolto nel migliore dei modi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bove, l’applauso dei tifosi e la partita seguita dalla panchina

Grazie a una speciale deroga della Figc, Bove si è potuto accomodare in panchina nella partita che la Fiorentina sta disputando in questo momento contro l’Udinese. La festa per Bove, però, è iniziata già prima del fischio d’inizio.

Appena il centrocampista ha messo piede sul campo del Franchi, per il riscaldamento pre-partita dei compagni di squadra, i tifosi della Viola hanno fatto partire una serie di applausi per salutarlo e rendergli omaggio: chiara la gioia di tutto il mondo Fiorentina nel riabbracciare il 21enne romano. Bove ha salutato la tribuna, visibilmente emozionato, ma senza lasciarsi andare, dando l’ennesima prova di un carattere riservato e di un atteggiamento sempre molto controllato. Poi s’è accomodato in panchina e quando è iniziata la partita ha iniziato a incitare i compagni della Fiorentina.

Fiorentina, Cristante l’idea per sostituire Bove

Bove non potrà però tornare a giocare nella Fiorentina, almeno per ora: i regolamenti Figc vietano di entrare in campo agli atleti che portano un defibrillatore. La Fiorentina s’è dunque messa alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire il 21enne nell’organico viola: il primo nome tra le preferenze del club è quello di Bryan Cristante, giocatore che non sembra essere un elemento incedibile per il nuovo allenatore della Roma Claudio Ranieri e che la Viola ha già inseguito durante la sessione estiva di mercato. Vedremo a gennaio andrà in porto l’affare che restituirebbe al tecnico Raffaele Palladino un equilibrio in organico almeno dal punto di vista quantitativo.