Fiorentina-Empoli, moviola: l’errore più grave dell’arbitro e cosa è successo ai rigori

La prova dell’arbitro Giua nella gara degli ottavi di coppa Italia al Franchi analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ha ammonito tre giocatori

Classe 1988 della sezione di Olbia, Giua – la scelta per Fiorentina-Empoli – ha esordito fra i professionisti (in Serie C) nel 2013, debuttando in Serie A il 24 febbraio 2018 per Bologna-Genoa. Vanta 54 presenze totali in massima serie ma in questa stagione al debutto non aveva brillato in Verona-Juventus ed ancor peggio aveva fatto per Verona-Roma: da allora, era settembre, non ha più arbitrato in A ma vediamo come se l’è cavata ieri al Franchi.

I precedenti di Giua con Fiorentina ed Empoli

Sei i precedenti del fischietto sardo con gli azzurri, con due vittorie, tre pareggi e una sconfitta: il successo per 3-2 sul campo della Virtus Entella dell’ottobre del 2017, la sconfitta 3-2 nella gara di Coppa Italia con il Napoli del gennaio del 2021, la partita in casa del Monza per 1-1 Febbraio di quest’anno, la partita, 3-3, sul campo della Lazio del gennaio 2022, il 2-2 con lo Spezia di febbraio dell’ultimo punteggio e la vittoria, il punteggio di gennaio, 3-0 a casalingo contro il Monza. Erano 6 i precedenti con la Fiorentina con 3 vittorie e altrettante sconfitte.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Di Monte con Arena IV uomo, Meraviglia al Var e Di Paolo all’Avar, l’arbitro ha ammonito Marianucci, Gosens e Pezzella.

Fiorentina-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 36′ ammonito Marianucci per un fallo tattico ai danni di Sottil. Al 73′ giallo a Gosens che interviene duro su Sambia. All’82’ ammonito Pezzella che trattiene vistosamente Gudmundsson impedendogli di andare via in contropiede. Si va ai rigori dopo il 2-2 dei regolamentari e la spunta l’Empoli. Da segnalare che non ci sono state irregolarità nei tiri dagli 11 metri. In generale però direzione rivedibile quella di Giua che nonostante i tanti falli nell’arco dei 90 minuti estrae appena 3 gialli. Oltre a questo lasciano perplessi gli appena 3 minuti di recupero del secondo tempo con 9 sostituzioni effettuate.