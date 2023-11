Fiorentina-Juve, dopo la Fiesole anche la politica chiede il rinvio: l'attacco di Renzi alle istituzioni

La Curva Fiesole, con i tifosi della Fiorentina, non sarà al match di stasera contro la Juventus: anche l’ex Premier Matteo Renzi si schiera con il rinvio della gara: “Giocare in quelle ore non ha proprio senso”

La gara tra Fiorentina e Juventus rischia di diventare un caso. Già da due giorni si sono intensificate le voci e le richieste di rinviare il match previsto per stasera alle 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze. Il maltempo che ha flagellato la Toscana causando morte e distruzione, infatti, resta all’ordine del giorno e la gara di stasera arriva a complicare maggiormente la situazione legata al lavoro delle forze dell’ordine.

Fiorentina-Juve: la presa di posizione della Fiesole

Il cuore della tifoseria della Fiorentina rappresentato dalla Curva Fiesole ha già preso posizione sull’argomento e nella giornata di ieri ha annunciato che la curva resterà vuota nel corso del match di questa sera.

Non saremo presenti sugli spalti – si legge in un comunicato – Non c’è niente da festeggiare, dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione.

L’intervento di Renzi: “Ultras meglio delle istituzioni”

Sulla polemica è intervenuto anche l’ex premier e l’ex sindaco di Firenze Matteo Renzi che ha chiuso il rinvio della partita visto la difficile situazione che sta vivendo la Toscana in queste ore.

Per i tifosi viola non è una partita ma la partita. Per un intero anno viene preparata una coreografia speciale e la Fiesole sei pera per le grandi occasioni. Ma dopo quello che è successo in Toscana come si fa a giocare oggi? E infatti i tifosi lo hanno capito bene proponendo di rinviare la partita. Giocare il match in queste ore non ha preposto seno. Ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri e soccorritori allo stadio anziché a Campi Bisanzio o Quarrata. Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doveroso: peccato che solo gli ultras abbiano detto la cosa giusta mentre le istituzioni stiano facendo una cosa una cosa profondamente sbagliata. Grazie di cuore ai tifosi che si dimostrano più sensibili e umani del gestori del sacro business del pallone.

Il governatore della Toscana: “Meglio spalare che vedere la partita”

Sulla vicenda è intervenuto anche il Governatore della Toscana Eugenio Giani e anche lui come Renzi si è schierato a favore del rinvio della gara. “E’ opportuno rinviare il match di stasera per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Ringrazio i giorni della Curva Fiesole che invece che alla partita stasera saranno a Campo Bisenzio. Li apprezzo per la scelta che hanno fatto di ansare a spalare piuttosto che vedere la partita dimostrando grande identità verso la città e forza dei valori”.

Curva Fiesole deserta: i precedenti

Non è la prima volta che la curva Fiesole della Fiorentina rimane deserta, il cuore del mondo ultras viola è stato spesso promotore di contestazioni nei confronti del club o della squadra quando le cose non andavano per il meglio. Nel 1990 chi fu la storica decisione di desertare in occasione di un Fiorentina-Napoli in segno di protesta sulla futura cessione di Roberto Baggio. L’ultima volta che la Curva rimase completamente deserta risale alla stagione 2021/2022 quando i tifosi decisero di protestare contro le limitazioni imposte dal Covid con la capienza del settore ridotta al 50%.

