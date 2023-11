Fiorentina-Juventus, l'allarme maltempo mette a rischio il match: le parole del sindaco Nardella

La gara tra Fiorentina e Juventus in programma allo stadio Franchi domenica alle 20.45 potrebbe subire uno spostamento a causa del maltempo. Il sindaco Nardella: “Rinvio non previsto ma situazione da monitorare”

Il maltempo continua a generare situazioni di emergenza nel nostro Paese. Stavolta a farne le spese è stata la Toscana ed in particolare la provincia di Prato con le alluvioni e gli allegamento che hanno provocato tre morti. Una situazione che ha colpito anche la zona nord di Firenze e soprattutto ha messo in difficoltà i collegamenti con diverse tratta autostradali e ferroviarie che sono state chiuse.

Fiorentina-Juventus: la gara non è a rischio

Almeno al momento non ci sono novità su un possibile rinvio del match tra Fiorentina e Juventus, ma è evidente che allo stato attuale delle cose le autorità locali non possono dare priorità ad una gara di calcio che si disputerà solo domenica. Ma un po’ di preoccupazione anche da quel punto di vista comincia a crescere soprattutto per l’organizzazione che un match di quella portata comporta sul piano della logistica e dell’organizzazione anche in tema sicurezza.

Nardella: “Rinvio non previsto ma situazione da monitorare”

Sul possibile rinvio di Fiorentina-Juventus è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella che non ha dato risposte definitiva in merito al match in programma al Franchi ma vuole monitorare la situazione.

Al momento non è previsto un rinvio della partita ma la situazione verrà monitorata in questa chiave anche nelle prossime ore. Stiamo lavorando senza sosta, ma dovesse piovere di nuovo nel weekend le operazioni di soccorso diventerebbero difficili. Purtroppo le previsioni non sembrano buone.

Serie A: l’allerta meteo tiene tutti in apprensione

Se la gara tra Fiorentina e Juventus presenta il bollino giallo, anche le altre partite di serie A rischiano di essere colpite dall’allerta maltempo che tiene tutti in apprensione da Nord a Sud. Pioggia e vento che hanno flagellato la Toscana, non stanno risparmiando neanche il centro del paese. E nella giornata di domenica sono attese piogge e temporali, anche molto forti, anche sulla capitale dove è in programma il match tra Roma e Lecce.

