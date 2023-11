Serie A, gli arbitri dell'11a giornata: le designazioni di tutte le partite. Fiorentina-Juventus a Chiffi

Resi noti gli arbitri dell'undicesima giornata del campionato di serie A. Al Franchi il fischietto padovano, Salernitana-Napoli a Rapuano di Rimini; per Atalanta-Inter c'è Sozza di Seregno

02-11-2023 15:54

Resi noti gli arbitri dell’undicesima giornata del campionato di serie A. Turno spalmato su quattro giorni, si comincia venerdì 3 e si archivia lunedì 6 novembre. A fare da apripista è la sfida del Dall’Ara tra Bologna-Lazio: venerdì alle 20.45, arbitra La Penna di Roma 1.

Non è alterato il canonico programma del sabato, con tre gare in calendario su fasce orarie ormai consolidate: Salernitana-Napoli alle 15, match affidato a Rapuano di Rimini; Atalanta-Inter con fischio di inizio alle 18, dirige Sozza di Seregno; la sera riflettori accesi al Meazza di San Siro dove il Milan ospita l’Udinese: si gioca dalle 20.45, gara diretta da Sacchi di Macerata.

Il pranzo domenicale è in compagnia di Verona-Monza: fischia Collu di Cagliari; alle 15 c’è Cagliari-Genoa, affidata a Guida di Torre Annunziata. Stadio Olimpico teatro di gara dalle 18: Roma-Lecce con Colombo di Como. Prime time con l’attesissima Fiorentina-Juventus in un Franchi sold out: arbitra Chiffi di Padova.

Due le partite del lunedì cui spetta il compito di chiudere il turno: Frosinone-Empoli alle 18.30, dirige Manganiello di Pinerolo; Torino-Sassuolo alle 20.45, match affidato a Ferrieri Caputi di Livorno.

Arbitri e assistenti delle partite dell’11a giornata

Bologna-Lazio

(venerdì 3 novembre, ore 20.45)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Rossi L.-Moro

: Rossi L.-Moro IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Serra

AVAR: Di Vuolo

Salernitana-Napoli

(sabato 4 novembre, ore 15)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Liberti-Colarossi

: Liberti-Colarossi IV Ufficiale: Camplone

VAR: Valeri

AVAR: Longo S.

Atalanta-Inter

(sabato 4 novembre, ore 18)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti: Di Iorio-Bercigli

: Di Iorio-Bercigli IV Ufficiale: Giua

VAR: Irrati

AVAR: Maggioni

Milan-Udinese

(sabato 4 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti: Di Meo-Capaldo

: Di Meo-Capaldo IV Ufficiale: Monaldi

VAR: Abbattista

AVAR: Dionisi

Verona-Monza

(domenica 5 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Passeri-Costanzo

: Passeri-Costanzo IV Ufficiale: Maresca

VAR: Meraviglia

AVAR: Irrati

Cagliari-Genoa

(domenica 5 novembre, ore 15)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Meli-Alassio

: Meli-Alassio IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Mazzoleni

AVAR: Dionisi

Roma-Lecce

(domenica 5 novembre, ore 18)

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Baccini-Margani

: Baccini-Margani IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Maggioni

AVAR: Piccinini

Fiorentina-Juventus

(domenica 5 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti: Scatragli-Zingarelli

: Scatragli-Zingarelli IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Marini

AVAR: Paganessi

Frosinone-Empoli

(lunedì 6 novembre, ore 18.30)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Rossi M.-Fontani

Rossi M.-Fontani IV Ufficiale: Baroni

VAR: Gariglio

AVAR: Marini

Torino-Sassuolo

(lunedì 6 novembre, ore 20.45)