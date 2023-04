Fiorentina-Lech Poznan: dove vederla in tv e streaming, Conference League 2022/2023

Fiorentina-Lech Poznan, ritorno dei quarti di finale di Conference League, è in programma alle ore 18,45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze

20-04-2023 09:40

La Fiorentina si rituffa in clima Conference League. Forte di 14 risultati utili consecutivi e, soprattutto, del successo per 4-1 della gara d’andata disputata allo Stadion Miejski, la Viola affronta tra le mura amiche il Lech Poznan.

Il Lech Poznan aveva ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della competizione eliminando gli svedesi del Djurgarden con due perentorie vittorie (2-0 e 3-0), salvo poi crollare davanti al proprio pubblico al cospetto della squadra di Vincenzo Italiano, in rete con Arthur Cabral al 4′, Nico Gonzalez al 41′, Giacomo Bonaventura al 58′, Jonathan Ikoné al 63′. I polacchi di mister John van den Brom erano andati a segno col norvegese Kristoffer Velde al 20′ per il momentaneo 1-1.

Quando si gioca Fiorentina-Lech Poznan



Fiorentina-Lech Poznan si gioca oggi, giovedì 13 aprile, alle ore 18,45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Dove vedere in tv e in streaming Fiorentina-Lech Poznan

La partita Fiorentina-Lech Poznan è valida per i quarti di finale di Conference League ed è visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213).

In streaming, è disponibile su Sky Go, NOW e Dazn.

Dove seguire la Diretta testuale di Fiorentina-Lech Poznan



Se invece preferite seguire Fiorentina-Lech Poznan in diretta testuale, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.

Informazioni utili su Fiorentina-Lech Poznan

Partita: Fiorentina-Lech Poznan

Data: 20 aprile 2023

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), Dazn

Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

