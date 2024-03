Fiorentina-Milan, moviola: il rigore negato ai viola e il gol annullato

La prova dell’arbitro Maresca al Franchi analizzata ai raggi X, il fischietto campano ha ammonito 5 giocatori tra cui Loftus-Cheek che era diffidato

31-03-2024 05:36

Poco più di due mesi dopo la partita condizionata dall’episodio di razzismo in casa dell’Udinese, Fabio Maresca è tornato a dirigere una partita del Milan. Il fischietto napoletano dopo le incertezze in Lazio-Bologna aveva fatto bene in Verona-Sassuolo ma era stato mandato prima al Var in Fiorentina-Roma e poi in B: dopo aver diretto bene lo scontro-salvezza Salernitana-Lecce, gara di prima fascia rieccolo in un big-match ma come se l’è cavata ieri?

Clicca qui per vedere gli highlights di Fiorentina-Milan

I precedenti di Maresca con Fiorentina e Milan

E’ stata la 15 volta che Fabio Maresca ha diretto una partita del Milan tra Serie A e Supercoppa Italiana: 8 le vittorie dei rossoneri, 4 i pareggi e 3 le sconfitte. Con la Fiorentina i precedenti erano 11: 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito cinque giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo con Ayroldi IV uomo, Di Paolo al Var e Guida all’Avar l’arbitro ha ammonito 5 giocatori di cui 4 della squadra di Pioli. Compreso Loftus-Cheek che era diffidato e salterà la prossima gara: 13’ Biraghi, 21’ Thiaw, 24’ Martinez Quarta, 90’ Tomori, 90’+3 Loftus Cheek.

Fiorentina-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 28’ Belotti chiede un rigore per un presunto mani di Tomori, ma il braccio del difensore inglese è aderente al corpo. Maresca non concede il penalty, decisione corretta. Al 76’ annullato un gol al Milan: Pulisic batte Terracciano, ma la rete non viene convalidata per fuorigioco dello statunitense sul passaggio di Musah. Corrette le ammonizioni, promosso Maresca per Fiorentina-Milan.