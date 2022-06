07-06-2022 18:30

Bomba dall’Argentina: secondo il quotidiano Olé infatti, Luis Suarez ha escluso un trasferimento in Sudamerica per continuare a giocare in Europa, in modo da arrivare al top della forma al Mondiale in Qatar.

Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore dell’Atletico Madrid vorrebbe giocare in una città attraente e tra le opzioni gradite ci sono Siviglia, Bilbao e anche Firenze. I 7,5 milioni annui però sono cifra fuori portata per la Fiorentina.