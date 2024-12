Fiorentina-Udinese, moviola: flop di Marcenaro alla prima da internazionale, che svista

La prova dell’arbitro Marcenaro nel posticipo di serie A al Franchi analizzata ai raggi X, il fischietto ligure ha ammonito sei giocatori

Matteo Marcenaro, la scelta di Rocchi per Fiorentina-Udinese, è al suo quarto anno come arbitro di Serie A e da pochi giorni è stato promosso internazionale. Ha dimostrato ottime attitudini nelle gare finora dirette stagione in Serie A. Il fischietto genovese ha una discreta personalità, mostra empatia con i calciatori con i quali cerca sempre un dialogo. E’ preciso nel far rispettare il regolamento, ma soprattutto è un arbitro decisionista e questa sua caratteristica sicuramente è stata un suo punto di forza. In Juve-Como alla prima di campionato aveva convinto ed anche in Venezia-Torino aveva fatto bene per poi inciampare in Fiorentina-Lazio e non convincere del tutto in Inter-Torino ma come se l’è cavata ieri al Franchi?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Marcenaro con Fiorentina e Udinese

C’era un solo precedente con l’Udinese in occasione del match pareggiato per 1-1 contro il Sassuolo il 7 maggio del 2022 (in gol Scamacca e Nuytinck). Erano invece quattro i precedenti con la Fiorentina, per un totale di tre vittorie ed una sconfitta. Marcenaro aveva già arbitrato la Fiorentina al Franchi in questa stagione nel match vinto per 2-1 contro la Lazio

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni con Cosso IV uomo, Pezzuto al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito 7 giocatori: Sottil, Zemura, Kristensen, Ehizibue, Sava, Kouamè, Lovric.

Fiorentina-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 5′ contrasto tra Sottil e Kristensen in area, ma l’arbitro ammonisce l’attaccante della Fiorentina per proteste. Check del Var che richiama Marcenaro all’on field review e il direttore di gara cambia idea, concedendo ai viola un rigore che Kean realizza. Non essendo per simulazione ma per proteste il giallo a Sottil rimane. Al 24′ proteste dei friulani per un possibile tocco di mano di un giocatore della Fiorentina nel mucchione sul corner dell’Udinese ma dopo il check del Var il gioco prosegue. Al 37′ per uno step-on-foot in ritardo su Gosens viene ammonito Zemura.

Al 46’ giallo per Kristensen per un intervento in ritardo. Ammoniti anche Ehizibue al 50’ e Sava al 73’: il portiere stava perdendo troppo tempo prima di rinviare. All’81’ per impedire una ripartenza dell’Udinese Kouamè commette un brutto fallo e viene ammonito. Prima del fischio finale giallo a Lovric. Dopo 5′ di recupero Fiorentina-Udinese finisce 1-2.