Fischi e insulti, Donnarumma non ci sta: la sua risposta su Instagram

Oppresso, irriconoscibile e confuso il Gigio Donnarumma tra i pali dello stadio Giuseppe Meazza, il suo San Siro, nella notte di Italia-Spagna di Nations League. Una serata che avrebbe dovuto segnare il ritorno a Milano del miglior giocatore di Euro 2020, passato al PSG quest’estate dopo anni di formazione calcistica ed emotiva al Milan. Invece il suo ingresso è stato preceduto da striscioni, fischi e offese che non si sono interrotto neanche davanti all’evidenza dell’ovvio, ovvero che si stesse disputando una partita dell’Italia. La replica di Donnarumma è arrivata a poche ore da questo quadro di disillusione, personale e azzurra, su Instagram che, ormai, incanala e amplifica le voci dei calciatori, degli sportivi.

Il post di Donnarumma su Instagram dopo Italia-Spagna

“Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi”, si legge su Instagram accanto all’immagine di un Donnarumma quasi fermo in porta.

Un messaggio che risponde senza accennare né ai fischi, né ai tifosi che gli hanno riservato quasi solo gesti di insofferenza, memori di uno strappo che non è stato gradito affatto dalla tifoseria.

Donnarumma ha sofferto, patito quasi per via di una pressione abnorme che pure non lo aveva distratto a Wembley quando c’è stato da sostenere il peso di uno stadio intero contro l’Italia, sostenuto da due pilastri che in quell’occasione hanno giganteggiato, come Bonucci e Chiellini. Contro la Spagna, invece, nel primo tempo il portiere azzurro ha anche rischiato un autogol mancando la presa su un tiro di Alonso. E visibilmente scosso è stato poi consolato dagli avversari.

La difesa di Roberto Mancini: “Mi è dispiaciuto per Donnarumma”

Segnali di vita e di fragilità che il ct azzurro Roberto Mancini ha imputato soprattutto al clima di palese ostilità nei confronti di Gigio, quasi assolvendolo al contrario di Bonucci, il quale in virtù della sua esperienza non avrebbe dovuto lasciarsi piegare dalla propria impulsività.

“La partita è stata bellissima, nel secondo tempo siamo stati bravissimi a segnare un gol e non subirne. I fischi a Gigio? Mi è dispiaciuto”, ha detto Mancini a caldo.

Oggi, nel giorno delle riflessioni, c’è spazio anche per questo post che replica ai fischi e alle offese senza rivolgersi mai a quanti lo avrebbero insultato, in questo rientro. Una promessa che non contempla l’eventualità di guardarsi indietro.

VIRGILIO SPORT | 07-10-2021 19:07