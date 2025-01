Fonseca dopo il flop al Milan può rientrare subito in sella: ecco il club che lo vuole

Possibile nuova immediata avventura per il tecnico portoghese, fresco di esonero col Diavolo. Sarebbe la sua quinta nazione in carriera

Paulo Fonseca potrebbe rimanere disoccupato per pochissimo tempo. Esonerato dal Milan alla vigilia di Natale e della Supercoppa italiana, il tecnico portoghese è in procinto di trovare immediatamente una nuova sistemazione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dell’Everton per la successione di Sean Dyche. L’indiscrezione ha una fonte autorevole, pur se non d’oltremanica: è il quotidiano francese L’Equipe.

Fonseca regna ancora: l’Inghilterra lo chiama

L’avventura certamente deludente del Milan non ha quindi alterato lo status di Paulo Fonseca. Il 51enne nato in Mozambico viene ancora considerato un allenatore credibile, anche alla luce dei buoni risultati ottenuti alla guida del Lille. Ecco che così per il portoghese potrebbe profilarsi un’esperienza in Inghilterra: sarebbe la quinta nazione differente per il tecnico che in Italia era stato anche alla Roma.

I Friedkin lo rivogliono per riformare il binomio giallorosso

E proprio con i giallorossi ci colleghiamo con la notizia che abbiamo già anticipato. A pensare concretamente all’ex allenatore del Diavolo sono proprio i Friedkin, attuali proprietari del club capitolino ma anche dell’Everton che in questi giorni ha esonerato Sean Dyche. Paulo Fonseca sarebbe addirittura la priorità per i Toffees, anche in considerazione del feeling sviluppato con i texani nel corso della precedente esperienza italiana.

La crisi profonda dell’Everton

L’elenco dei candidati in casa Blues contiene pochissimi nomi. Tra questi c’è David Moyes, potenziale serio rivale del già citato Fonseca. L’Everton in questo momento è quart’ultimo in Premier League e per questo motivo a rischio retrocessione. Serve qualcuno in grado di dare la scossa ad un ambiente che in questi anni si sta abituando alla mediocrità. Dopo il fallimento Milan può essere la grande chance per il portoghese?