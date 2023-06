Formula 1: Mattia Binotto torna nel circus, sarà un avversario della Ferrari

L'ex team principal di Maranello secondo le indiscrezioni ha contatti sia con Alpine, sia con McLaren: la decisione nei prossimi mesi

22-06-2023 13:56

A poco più di sei mesi dall’addio alla Ferrari, cominciano a farsi strada le voci sul futuro di Mattia Binotto. L’ex team principal di Maranello si sta godendo un anno sabbatico dopo le dimissioni seguite alla fine del Mondiale 2022, ma potrebbe presto rientrare nel circus, dalla porta principale.

Secondo le indiscrezioni infatti l’ex dirigente del Cavallino sarebbe nel mirino della McLaren, che ha da poco come nuovo team principal un altro ex ferrarista, Andrea Stella.



F1: Binotto corteggiato dalla McLaren

Nella scuderia britannica c’è aria di cambiamento con l’arrivo al timone di Andrea Stella, ex ingegnere di pista di Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Dopo gli arrivi di David Sanchez dalla Ferrari e Rob Marshall dalla Red Bull, alla scuderia di Woking potrebbe approdare anche lo stesso Mattia Binotto.

A riportare i rumors è Joe Saward, giornalista tra i più noti all’interno del circus di Formula 1: “Ci sono diverse storie sorprendenti, inclusa quella di Mattia Binotto alla McLaren, sebbene non è chiaro con quale ruolo o qualifica verrebbe inquadrato”.

F1: Binotto, c’è anche l’opzione Alpine

Mattia Binotto negli ultimi mesi è stato contattato anche dall’Audi (rifiutata) e dalla Alpine, e potrebbe a breve decidere quale opzione scegliere. Un mese fa erano arrivate le voci su un presunto rifiuto all’offerta del team francese per un ruolo di team principal, mentre la possibilità di ritrovare alcuni suoi ex collaboratori in McLaren è allettante.

F1 Ferrari: attesa per il nuovo organigramma

A Maranello si sta definendo il post Laurent Mekies, dopo la decisione dell’attuale direttore sportivo di trasferirsi all’Alpha Tauri per il ruolo di team principal.

In Canada il dirigente francese è stato affiancato da Diego Ioverno, che assumerà le sue mansioni al muretto, mentre Frederic Vasseur ha intensione di inserire un direttore tecnico che possa collaborare con Enrico Cardile, responsabile dell’area dell’ingegneria. Il nuovo organigramma sarà svelato nei prossimi mesi, Vasseur è stato chiaro: “I nuovi arrivi faranno rumore“.