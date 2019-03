Francesca Costa, mamma da primo derby tifa per il suo Zaniolo

L’ansia da primo derby non intaccherà le qualità dimostrate dal nuovo fenomeno italiano, Nicolò Zaniolo. Per il ragazzino che ha dimostrato di voler e saper gestire le pressioni mediatiche, tanto da arginare un interesse crescente nei confronti dell’interessante mamma Francesca, in calendario c’è più del derby.

C’è una emancipazione, da un ruolo a margine a attore principale che ha già sollevato interrogativi sull’opportunità di quell’operazione che lo ha portato a Roma (squadra per cui batte il cuore della sua mamma). Se gli interisti (e la società, forse) si interrogano sul perché cedere Nicolò per giungere a Radja Nainggolan, gli altri ovvero romanisti e l’allenatore Eusebio Di Francesco fanno affidamento sulla sua versatilità che lo vede una volta mezz’ala, una volta trequartista, una volta tuttocampista come forse aveva voluto fosse un primo Florenzi.

Intanto, questo scontro sarà una partita del cuore anche per Francesca Costa, la sua mamma, che non mancherà sugli spalti a sostenere il suo ragazzo archiviata la questione Le Iene con un post di pace. Un talento azzurro scartato dalla Fiorentina e poi cartellino di scambio nell’operazione Nainggolan che oggi si vede schiarato non solo titolare nella Roma ma giocatore indispensabile all’Italia che sarà.

VIRGILIO SPORT | 01-03-2019 15:08