Francia, il talento del Psg Zaire-Emery deve chiedere permesso a papà per giocare in Nazionale

A 17 anni al brillante centrocampista non è consentito viaggiare all'estero senza il consenso dei genitori. Il suo valore e i suoi estimatori nel frattempo stanno aumentando sempre di più.

Quante volte, da bambini, abbiamo dovuto chiedere il permesso ai nostri genitori per andare a giocare a pallone? Il piccoletto, in questo caso, è però un calciatore professionista seppur di soli 17 anni. Stiamo parlando di Warren Zaïre-Emery, nato pochi mesi prima che l’Italia batteva la Francia ai Campionati del Mondo del 2006. Didier Deschamps ha deciso di voler puntare su di lui per il doppio confronto con Gibilterra e Grecia ma è dovuto passare attraverso uno step burocratico.

Zaïre-Emery: in campo col permesso dei genitori

Proprio così, perché essendo Zaïre-Emery minorenne e non emancipato, per le leggi francese non ha la possibilità di viaggiare senza il permesso dei propri genitori. Che naturalmente hanno dato il via libera al Commissario Tecnico Deschamps per portarlo con sé in Grecia. Il giovane centrocampista sta ancora studiando al liceo, anche se date le premesse è probabile che il suo futuro nel calcio si lungo e luminoso.

La scelta del numero: prende quello di Tchouaméni

Il suo unico problema, se così possiamo definirlo, è che ha dovuto rinunciare, pur di indossare la prestigiosa casacca dei Galletti al suo numero 33 al quale è particolarmente legato. I numeri in nazionale vanno infatti dall’1 al 23, motivo per cui il 17enne nativo di Montreuil ha dovuto optare per la 8 che solitamente appartiene al collega di reparto Aurélien Tchouaméni.

Tutti lo amano, chi è Zaïre-Emery

L’esplosione di Warren Zaïre-Emery è stata prorompente nel corso di questa stagione. Tanto che Luis Enrique lo considera ormai uno dei punti cardine del suo centrocampo. Ma l’allenatore del PSG non è il suo unico estimatore. Un certo Thierry Henry lo ha nominato capitano dell’Under 21, anche se probabilmente non lo avrà molto alle sue dipendenze. E pure Arsene Wenger si è lasciato andare ai complimenti definendolo un mix tra Pogba, Kanté e Vieira. Non avrà fatto fatica il papà a mettere quella benedetta firma.