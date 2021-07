Francia, presidente federale: "Deschamps? Vedremo se resta"

Il presidente federale della Francia Le Graete, ai microfoni di Telefoot, ha parlato del futuro di Deschamps dopo l’eliminazione da Euro 2020: “Ci riuniremo la prossima settimana, lascio sempre che passino prima 10 giorni dalla fine della competizione. Ci vedremo nel mio ufficio a Guingamp e passeremo la giornata assieme. Tutto il mondo deve pensare sia a quello che è andato bene e a quello che è andato male. Passeremo la giornata a chiacchierare, è un amico, qualcuno che è sempre stato fedele. Questo è il suo primo fallimento, è un amico che non mi ha mai deluso”.

Non è detto che dall’incontro Deschamps uscirà ancora come ct: “Se continuerà a essere il commissario tecnico della Francia? Questo non posso dirlo, ne parlerò con lui e cercheremo di cambiare quello che non ha funzionato. Bisogna ricordarci che venivamo da un gruppo molto difficile. Il caldo è stato un elemento importante e nonostante tutto siamo passati per primi. Nell’ultima partita abbiamo sbagliato dieci minuti e alla fine sono passati loro e non noi. Ma non è il caso di ricordare di nuovo quello che è successo”.

OMNISPORT | 04-07-2021 18:45