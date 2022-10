Frendrup: "Genoa scelta migliore per me: battiamo il Cagliari per sognare"

05-10-2022 13:41

Arrivato a gennaio dal Brøndby, il centrocampista danese classe 2001 Morten Frendrup è diventato via via un pilastro insostituibile del Genoa di Alexander Blessin. Nell’attuale stagione in serie cadetta, poi, sette presenze (più una in Coppa Italia) dal primo minuto al triplice fischio.

Il mediano di Holbæk ha raccontato, sulle colonne del Secolo XIX: “Genoa? Non poteva esserci scelta migliore per me: la Serie B non è mai stato un problema. Sono molto contento di essere qui e vivere a Genova. In campionato ci stiamo comportando bene e contro il Cagliari, a Marassi, sarà una sfida decisamente importante: loro, anche se arrivano da due sconfitte consecutive, sono fortissimi e una vittoria in uno scontro diretto come questo ci permetterebbe di fare un ulteriore balzo in avanti in classifica“.