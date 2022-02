Frosinone e la Serie A? Stirpe: "Obiettivo triennale"

08-02-2022 14:19

Stagione molto positiva fin qui per il Frosinone che al momento occupa il quinto posto nel campionato cadetto. La squadra ciociara viene da ben quattro successi consecutivi: dopo la vittoria interna contro la Spal, l’11 di Fabio Grosso si è imposto niente meno che in casa della ex prima in classifica, ovvero il Pisa, e a Parma. Nell’ultimo turno di campionato il Frosinone ha vinto ancora sbarazzandosi del Vicenza.

Un ruolino di marcia davvero impressionante che dimostra come la squadra di Grosso abbia tutte le carte in regola per lottare fino in fondo al campionato per un posto in Serie A. La classifica tra l’altro è piuttosto corta e in pochi punti ci sono tante squadre agguerrite.

I punti di distacco dal Lecce capolista sono solo 4. “Il nostro obiettivo – precisa il numero uno del club gialloblu a Tuttosport – è quello della salvezza tranquilla, poi se arriverà qualcosa in più meglio. I progetti sono quelli di tornare in A nel giro di tre anni. Siamo una squadra molto giovane, ma non significa nulla. Perché si tratta di calciatori con la mentalità da professionisti, e poi sono guidati da un allenatore, Fabio Grosso, molto bravo, che è riuscito ad assemblare un gruppo di giovani responsabili e uniti, un uomo trasparente, chiaro nel comunicare, intelligente e determinato nel perseguire il nostro obiettivo».

Queste le parole del presidente Stirpe che segue con molto interesse la preparazione al prossimo turno di campionato. Il Frosinone è infatti atteso dalla delicata trasferta a Perugia.

