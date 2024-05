Frosinone-Udinese, moviola: la bottiglietta al IV uomo, il rigore negato ai ciociari e i due rossi

La prova dell’arbitro Doveri allo Stirpe nello scontro diretto per la salvezza analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito due giocatori

Non aveva convinto del tutto nell’altro scontro salvezza di due settimane fa Empoli-Frosinone quando aveva esagerato con i cartellini ed era salvato solo dal Var sul gol irregolare ma Doveri – la scelta di Rocchi per il big-match di giornata tra Frosinone-Udinese, si era riscattato arbitrando bene la settimana scorsa il delicatissimo Sassuolo-Cagliari e resta uno dei migliori arbitri italiani. Vediamo come se l’è cavata il fischietto romano allo Stirpe ieri sera.

I precedenti di Doveri con Frosinone e Udinese

L’esperto fischietto classe 1977 vantava 22 precedenti con l’Udinese, per un totale di cinque vittorie, nove pareggi e otto sconfitte. L’ultima volta che i bianconeri avevano incrociato Doveri è stata in occasione del match contro il Cagliari di settembre, terminato 0-0. Per il Frosinone, invece, erano otto i precedenti con Doveri, per un totale di due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Colarossi, con Maresca IV uomo, Di Paolo al Var e Paterna all’AVar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: due giocatori, entrambi della squadra di Cannavaro: 21’ st Perez (U), 31’ st Davis (U); espulsi: al 24’ pt Milana (team manager del Frosinone) e Carnevale (ds dell’Udinese); recuperi: 3’ pt; 5’ st

Frosinone-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 21′ proteste accese da parte dei giocatori del Frosinone per un contatto duro di Brenner ai danni di Soulé, Doveri interviene per calmare gli animi. Nella ripresa al 24′ doppio rosso. A scatenare la tensione è Zortea, che lancia una bottiglietta e involontariamente sfiora il quarto uomo. Ne nasce un’accesa discussione fra le due panchine, sedata da Doveri con la doppia espulsione tra i collaboratori di Di Francesco e Cannavaro: fuori Manuel Milana, team manager del Frosinone, e Andrea Carnevale, capo osservatore dell’Udinese.Primo giallo solo al 66′ ed è per Pérez. Al 77′ dopo il gol Davis si prende il giallo per essersi tolto la maglia al momento dell’esultanza. All’80’ c’è un angolo a favore del Frosinone, si è però in attesa di un check del VAR per un possibile tocco di mano di Kamara. Niente rigore, il Var dà via libera. Frosinone-Udinese finirà dunque 0-1 con la salvezza dei friulani.