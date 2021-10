Furto nella villa di Paulo Dybala a Torino: il bottino dei ladri

22-10-2021 09:51

Anche Paulo Dybala sarebbe rimasto vittima di rapinatori, nella notte tra martedì e mercoledì. Secondo quanto riporta la ricostruzione pubblicata da Repubblica, la villa in collina dell’attaccante argentino sarebbe stata colpita dalla sgradevole visita in notturna, mentre il giocatore era impegnato in Champions con la Juventus: i ladri hanno forzato una finestra al piano terra durante l’assenza del campione argentino per la trasferta in Russia contro lo Zenit.

Un colpo che lascia credere sia stato studiato ogni dettaglio a tavolino, per non incappare in improvvisi rientri o altre fonti di disturbo e agire inosservati.

Il furto nella villa di Dybala

In effetti, così è stato: un vigilante privato che controlla la zona, forse sapendo che il proprietario era assente, si è insospettito vedendo movimento nella casa e ha dato l’allarme quando erano già in casa. Per ora non si conoscono i dettagli relativi al bottino, di questa rapina ma pare da quanto riferisce anche il Corriere della sera, che sia stata sottratta al giocatore la sua collezione di orologi e altri gioielli.

La casa è condivisa da Dybala con la fidanzata, la cantante e attrice argentina Oriana Sabatini. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Dybala, gli altri furti noti nelle case dei calciatori

Di certo, Dybala non è stato il solo calciatore vittima di simili inconvenienti: tra gli altri, sono stati derubati Mauro Icardi nella sua villa parigina, Smalling nella sua dimora romana sull’Appia, lo stesso Ribery a Firenze in circostanze simili tra l’altro. E l’elenco non finisce qui: per questa ragione lo stesso giocatore deve aver provveduto a avvalersi di una vigilanza privata.

FAQ Dove gioca Paulo Dybala? Nella Juventus Paulo Dybala è fidanzato? Paulo Dybala è fidanzato con Oriana Sabatini, cantante e modella argentina

