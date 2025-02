Galatasaray-Fenerbahce, scene da zona di guerra: oltre 30mila agenti ma zero gol. Mourinho allunga la striscia di imbattibilità

Grande tensione per la grande sfida della Superlig ma l’attesa per lo scontro tra le due storiche rivali si conclude sullo 0-0, il titolo per il Fenerbahce è più lontano ma Mourinho è nel cuore dei tifosi

Tensione alle stelle, un’attesa spasmodica ma il derby di Istanbul tra Galatasaray e Fenerbahce si chiude senza gol e con un pareggio che sembra avvantaggiare i padroni di casa nella lotta per il titolo turco. E ovviamente non sono mancate le polemiche arbitrali con il match che è stato affidato allo sloveno Vincic.

Oltre 30mila agenti per il match

Tensione alle stelle nei giorni che hanno preceduto la partita, c’era grande apprensione da parte delle istituzioni per quello che poteva succedere sia prima, che dopo la partita. E per questo motivo lo scenario in cui si è giocato il match è stato quasi surreale visto che oltre 30mila agenti hanno presidiato lo stadio del Galatasaray e hanno continuato a farlo anche dopo la fine del match. Per fortuna, almeno stando alle ultime notizie che provengono da Istanbul, tutto è filato liscio e non si sono registrati incidenti.

La scelta dell’arbitro Vincic

Un’attesa così spasmodica e preoccupata che la federazione turca ha deciso di rivolgersi all’estero per la scelta del fischietto che avrebbe diretto il match. L’arbitro della partita è stato infatti lo sloveno Slavko Vincic (che ha diretto anche la sfida tra PSV e Juventus in Champions League). Un arbitro molto ben considerato a livello europeo anche se i padroni di casa non hanno apprezzato la scelta. E ovviamente non mancano le polemiche per la direzione arbitrale con il Fenerbahce che si è visto annullare un gol e il Galatsaray che ha reclamato per due calci di rigore che non sono stati concessi.

Il record di imbattibilità di Mourinho

Dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà, il Fenerbahce e Josè Mourinho sembrano aver trovato la strada giusta al punto che tra tutte le competizioni, la squadra è arrivata a un record di imbattibilità di 16 partite. Lo Special One continua a conquistare i cuori dei tifosi anche se c’è chi avrebbe voluto una squadra più offensiva nel derby con il Galatasaray. I giallorossi infatti mantengono saldamente la testa della classifica con un vantaggio di 6 punti proprio sul Fenerbahce. La lotta per la vittoria del campionato resta aperta ma Osimhen e compagni sembrano essersi costruiti un vantaggio importante e in Superlig sono ancora imbattuti.