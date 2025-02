Psv-Juventus moviola: negati tre rigori, i dubbi sul gol di Weah, graziato Savona

La prova dell’arbitro Vincic nel ritorno dei playoff di Champions analizzata ai raggi X dal talent di Prime Calvarese, lo sloveno ne ha ammoniti 4

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Juventus-Psv, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues ed anche nell’ultima uscita con un’iataliana, in Bayer Leverkusen-Inter, non ha brillato. Vediamo come se l’è cavata ieri allo Stadium il fischietto sloveno.

I precedenti di Vincic con la Juventus

Vincic ha diretto diverse volte le squadre italiane (tre volte l’Inter ad esempio) ed ha arbitrato anche la nazionale italiana ma con la Vecchia Signora è stata la prima volta.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klancnik e Kovacic con Matosa IV uomo, Borosak al Var e il tedesco Dankert all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Schouten (P), Gatti (J), Savona (J), Yildiz (J)

Psv-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 21′ Conceição in area di rigore va giù nel contatto con Mauro Júnior. Il tocco del difensore del PSV sulla caviglia del portoghese c’è, ma per Vincic non c’è nulla. Il VAR non interviene lasciando la decisione al direttore di gara, ma la sensazione è che il fallo ci sia. Al 27′ da azione d’angolo finisce a terra McKennie che si prende un pestone da Schouten. Anche in questo caso, per l’arbitro non c’è rigore: i giocatori si trattenevano entrambi.

Al 47′ Flamingo cade in area dopo un contatto corpo a corpo con Kelly: non c’è niente. Primo giallo al 52′ per Schouten. Al 63′ segna la Juve con Weah ma l’assistente alza la bandierina per il fuorigioco iniziale di Kelly sul calcio di punizione precedente. L’arbitro Vincic viene richiamato all’on field review dal VAR e non giudica impattante la posizione irregolare di Kelly, convalidando la rete. Al 68′ ancora a terra in area Conceição dopo un contatto con Schouten ma per l’arbitro non c’è nulla.

Al 75′ Saibari segna il gol del 2-1 per il Psv. C’è un check del VAR per valutare un eventuale tocco di braccio precedente ma arriva l’ok: la rete è valida. All’84’ giallo per Gatti che ha sbracciato su Noa Lang. Al 94′ graziato Savona per un duro intervento sugli stinchi di de Jong. Solo giallo per il difensore della Juventus. Al 100′ ammonito Yildiz per simulazione. Dopo il recupero Psv-Juventus finisce 3-1 tra le polemiche.

La sentenza di Calvarese

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è l’ex arbitro Calvarese. Sul rigore reclamato da Conceicao l’opinionista di Prime dice: «A me sembra una presa di posizione, un contatto basso. È troppo poco per essere calcio di rigore nonostante Conceicao avesse preso posizione». In merito alla rete convalidata a Weah aggiunge: “Il fuorigioco è di Kelly, bisogna vedere se ha un impatto col portiere. La palla passa alta e non finisce lì, bisognerebbe vedere anche le linee. Secondo me la posizione non è attiva e quindi il gol non è da annullare”.