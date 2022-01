Galles, Gareth Bale medita il ritiro in caso di mancata qualificazione in Qatar

07-01-2022 20:30

Gareth Bale negli ultimi anni è stato visto più sui campi da golf che su quelli da calcio. Il 32enne gallese ormai da molto tempo non è più quello dei giorni migliori, ed è palese che il suo interesse per il calcio sia ormai qualcosa dei tempi andati. Non gli rimangono infatti veri e propri obiettivi, tranne uno, riportare la propria nazionale ai Mondiali dopo 64 anni.

Per colpa dei soliti problemi fisici, Bale in questa stagione ha disputato solo 198’ minuti con il Real Madrid, con cui è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Secondo “The Atlantic”, appunto, Bale starebbe valutando il suo futuro in base alla qualificazione del Galles alla Coppa del Mondo 2022. Se non dovesse conquistare il passi per il Qatar, Bale potrebbe anche arrivare a ritirarsi.

La prima avversaria negli spareggi sarà l’Austria, e poi in caso di vittoria una tra Scozia o l’Ucraina.

OMNISPORT