Galliani ha sfruttato Venditti per convincere Boateng

Adriano Galliani, l’amministratore delegato del Monza, ha spiegato qual è stata la sua tecnica di seduzione per convincere Kevin Prince Boateng a scendere in serie B con i brianzoli. “Di notte gli mandavo la canzone ‘Amici Mai”, con la strofa riguardo a certi amori che non finiscono” ha assicurato l’amministratore delegato del club biancorosso a Sky Sport.

Con il romanticismo la concretezza. “Boateng ha firmato per un anno con automatico rinnovo per la stagione successiva in caso di promozione in A. Il nostro obiettivo è quello anche se nello sport non si può essere sicuri di nulla” ha aggiunto Galliani.

OMNISPORT | 24-09-2020 19:20