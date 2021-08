Gamescom 2021: annunciato UFL, il competitor di FIFA e eFootball

Non c’è due senza tre. Se per anni si è sempre pensato che fosse impensabile contrastare il duopolio FIFA-eFootball nel settore dei videogiochi dedicati al calcio, la musica potrebbe cambiare con l’arrivo di UFL, il nuovo gioco prodotto dalla Strikerz Inc in occasione dell’atteso evento telematico Gamescom 2021.

Poche le informazioni al momento, se non un semplice gameplay che racconta troppo poco sulle potenzialità e sulle caratteristiche del nuovo videogioco. Da un punto di vista grafico però ritroviamo l’Unreal Engine e questo non può che essere un grande punto di forza, mentre da un punto di vista commerciale ritroviamo il free-to-play che da spunto per la campagna di marketing Fair To Play. I competitor FIFA e eFootball aspettano di conoscere veramente UFL e intanto non restano fermi. In occasione della Gamescom 2021, Konami ha pubblicato un nuovo video dedicato al gameplay e svelato numerosi dettagli e caratteristiche di eFootball. La nuova edizione del gioco avrà modifiche rilevanti per quanto riguarda la gestione del dribbling, del tocco di palla e nelle le dinamiche degli scontri fisici. In UFL occhio anche al tiro di precisione, skill che a quanto pare richiederà pratica ma che potrebbe fare la differenza. La nuova camera Duel invece zoomerà sul calciatore quando sarà impegnato in uno scontro 1vs1, permettendo al giocatore di godersi l’azione da una distanza ravvicinata.

Non solo calcio e new entry come UFL nei prossimi lanci della stagione autunnale.

L’Italia intanto non resta a guardare. Gli sviluppatori di LKA, ad esempio, hanno mostrato un nuovo video gameplay di Martha is Dead, l’avventura horror nata dalla mente di Giovanni Panzano e attesa al lancio nei prossimi mesi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il videogioco tocca il tema delicato della guerra e la LKA, società toscana, ha con coraggio affrontato il tema del dopoguerra ambientando l’avventura horror nel 1944.

SOCIAL MEDIA SOCCER | 27-08-2021 11:11