Gamescom 2021: la fiera del videogioco torna in versione digitale

Anche se in versione digitale, sta per tornare il Gamescom. L’edizione 2021 si terrà dal 24 al 27 agosto, tecnicamente a Colonia, anche se per motivi di sicurezza sarà possibile partecipare esclusivamente via web. L’attesa per l’evento è comunque frenetica, visto che si tratta della principale fiera europea dedicata all’industria dell’intrattenimento e dei videogiochi, quindi degli esports. Non ci sarà quindi la classica parata di cosplay come non sarà possibile avere visibilità diretta per gli espositori, ma le grande aziende del gaming e degli esports hanno promesso che metteranno un po’ di sale annunciando novità importanti. In fondo, il Gamescom è sempre stato il punto di incontro in Europa tra fan e colossi del settore dei videogiochi.

Konami Digital Entertainment ha confermato la propria presenza digitale alla Gamescom 2021. La casa giapponese è tra le più attese, anche perché, come annunciato, svelerà nuovi dettagli e contenuti di eFootball, il simulatore di calcio che ha mandato in pensione lo storico Pro Evolution Soccer con la modalità free-to-play di nuova generazione.

L’Xbox Showcase Gamescom 2021 di Microsoft si terrà il 24 agosto 2021 alle 19:00 ore italiane. “Potrete unirvi a noi – ha fatto sapere il marchio fondato da Bill Gates – per avere gli ultimi aggiornamenti e vedere il gameplay di alcuni dei più importanti giochi in arrivo. Riceverete aggiornamenti approfonditi su alcuni dei titoli degli Xbox Game Studios già annunciati e su determiate produzioni third party, inclusi alcuni degli incredibili giochi in uscita su Xbox questo autunno”.

Qualche numero del 2020. Oltre 2 milioni di spettatori hanno assistito al grande spettacolo di apertura del Gamescom, l’Opening Night Live di Geoff Keighley. Per quanto riguarda i protagonisti ben 370 partner, tra colossi e sviluppatori indipendenti, hanno presentato i loro ultimi giochi. Un evento unico per il mondo dei videogame e degli esports.

