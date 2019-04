Gattuso scuote il Milan e fa mea culpa

Reduce da due sconfitte consecutive, il Milan aprirà il turno infrasettimanale di campionato ospitando l’Udinese.

Partita da vincere ad ogni costo per non complicare la corsa alla Champions, che prima del derby sembrava in discesa.

In conferenza stampa Rino Gattuso ammette che contro la Sampdoria sono emerse le scorie della stracittadina persa: “Quando si perde un derby qualcosa rimane, ma non abbiamo il tempo per pensare a queste cose. Perdere mi brucia sempre. Arriviamo da due sconfitte, ma c'è la consapevolezza e il dovere di fare meglio, ma comunque io vivo meglio le sconfitte che le vittorie. Quando vedo i giocatori che si deprimono, non rompo loro le scatole, ma devo capire perché al primo errore sbagliamo sempre di più. Dobbiamo pensare solo a vincere e guardare in casa nostra, poi vediamo cosa succederà. Arrivare in Champions sarebbe il nostro scudetto, l’unica medicina che conosco è tornare a vincere”.

Gattuso, che non si è sbilanciato sul possibile cambio di modulo ("Per ora lo avete visto a partite in corso, vedremo nelle prossime partite. Abbiamo i giocatori per giocare con la difesa a tre e il trequartista"), è poi tornato sulle parole prounciate venerdì alla vigilia della gara di Genova (“Quando finirà il campionato vi dirò quello che penso e quello che farò”), facendo mea culpa: "Il Milan è una grande società e resta la cosa più importante, il mio futuro ora conta poco. Sono cose che non ripeterei per come sono uscite. Io sono vero e dico sempre quello che penso. Forse stavolta potevo stare zitto e non creare le problematiche che sono uscite in questi giorni".

Stroncate le voci su possibili dissapori con la società: "Tutti remiamo dalla stessa parte. Nessuno può mettere in dubbio l'unione che c'è tra me, Leo e Paolo. Il mio unico problema è riportare il Milan in Champions. Per il carattere mio e di Leonardo se ci fossero problemi, le cose ce le diremmo in faccia".

Infine, protezione per Donnarumma e Piatek dopo le ultime prestazioni: "Le critiche ci stanno, un errore può starci, ma mi piace come ha gestito la situazione. Piatek nelle ultime due partite è stato troppo solo, siamo andati in svantaggio presto e questo ci ha condizionato".



SPORTAL.IT | 01-04-2019 15:20