I gemellaggi tra i tifosi delle squadre di calcio in Serie A, e nelle serie minori, uniscono sotto un unico sentimento tifoserie di colori differenti, creando legami forti e duraturi

27-01-2023 20:38

Chi lo ha detto che la fede calcistica debba per forza di cosa solo dividere. Il tifo di praticamente ogni squadra di Serie A, ma anche delle serie minori riesce, infatti, a dare vita a gemellaggi longevi, che creano alleanze solide e leali. Quella del gemellaggio tra tifoserie è, infatti, una storia lunga, ricca di aneddoti e motivazioni, in alcuni casi, anche di separazioni improvvise e dolorose, ma quasi sempre fatta di legami duraturi e basati su valori di reciproco rispetto, solidarietà e sostegno.

Il primo doloroso gemellaggio della Serie A

Nasce tutto nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, quando le tifoserie e, in particolar modo, i gruppi Ultras legati alle squadre iniziano ad avere piena coscienza del valore del loro movimento e cominciano a confrontarsi con i supporter di squadre differenti. Nascono, così, le prime alleanze, molto spesso dettate e consolidate da rivalità condivise.

Tra i legami più antichi che il calcio italico possa ricordare c’è certamente quello tra il Torino e lo storico club argentino del River Plate. Il gemellaggio, praticamente un unicum nel panorama calcistico, risale al 1949, quando la Strage di Superga cancellò letteralmente il Grande Torino.

In quell’occasione, toccato dall’accaduto, il River decise di organizzare un’amichevole da disputare contro una squadra di Torino al fine di raccogliere fondi da destinare alle famiglie delle vittime del tragico incidente aereo che costò la vita a una delle squadre più forti e vincenti di sempre. Il legame, tra tifosi, ma anche tra i due club resiste ancora oggi, tanto che nella stagione 2020/21 il Torino ha omaggiato il River con una seconda maglia con la classica banda diagonale dell’icona divisa dei Los Millonarios.

Gemellaggi in Serie A: la rivalità unisce

Restando in casa granata, la tifoseria del Torino è legata da un forte gemellaggio con a quella della Fiorentina. Il motivo è semplice e risiede nell’astio condiviso per il bianconero della Juventus. Le due tifoserie sono gemellate fin dal 1973. Inoltre, sempre il Toro ha stretto un legame forte con il Genoa. Anche in questo caso, per via dell’accesa rivalità con i colori blucerchiati della Sampdoria. Proprio i doriani hanno, invece, legato con i tifosi dell’Hellas Verona che, come una sorta di cane che si morde la coda, sono affini a quelli della Viola.

Gemellaggi in Serie A: quando la politica incontra il tifo

Tra le motivazioni forti dietro un gemellaggio di Serie A non poteva mancare certamente la politica. Le fedi calcistiche e le prese di posizione politiche si incontrano, per esempio, nei legami della tifoseria del Milan con quella del Brescia e di quella della Lazio con quelle dell’Hellas Verona, della Triestina e del Real Madrid. Di contro, i tifosi della Roma sono, per rispondere ai gemellaggi dei laziali, legati alla tifoseria dell’Atletico di Madrid, oltre che avere un forte legame con il Palermo e con i greci del Panathinaikos.

Lazio e Inter, un legame che travalica la fede

Sempre restando in casa biancoceleste, non è possibile non citare il grande legame con la tifoseria dell’Inter. Dietro a quello con i nerazzurri ci sono tutta una serie di altre motivazioni e fatti, oltre la politica, che lo rendono uno dei gemellaggi più solidi e longevi. Le due tifoserie si riconoscono anche sotto lo stesso nome: Gli Irriducibili, per un legame trentennale.

Noti, poi, i fatti più recenti. In primis, legati al famigerato (per i tifosi della Benamata) 5 maggio 2002, con la Lazio a superare 4-2 l’Inter di Ronaldo e a consegnare lo scudetto alla Juventus in uno stadio Olimpico di Roma avvolto in un clima surreale, con gli stessi supporter biancocelesti a fischiare i propri giocatori a ogni gol inflitto ai nerazzurri. E, poi, con il famoso striscione “OH NOOO” esposto dai tifosi della Lazio nel 2010 con l’Inter del triplete di Mourinho che vinse all’Olimpico e riuscì a mantenere il vantaggio in classifica sulla Roma.

Fonte: ansa

Roma e Napoli, un gemellaggio infranto nel sangue

Ancora Roma protagonista, ma di un gemellaggio chiusosi nel peggiore dei modi. Parliamo del legame che negli anni Ottanta legava profondamente i tifosi giallorossi all’azzurro del Napoli, con l’apice raggiunto durante gli anni ’90 con il Mondiale italiano a rinsaldare i rapporti. Il primo strappo lo fece segnare un brutto gesto di Salvatore Bagni ai romanisti in un Roma-Napoli del 1987.

A rompere i rapporti e divedere definitivamente le due tifoserie i duri scontri dopo il pareggio per 1-1 in Napoli-Roma del marzo 1993, con feriti e sangue. Così come nel sangue è finita in tempi più recenti con l’uccisione da parte di un supporter giallorosso di Ciro Esposito, tifoso partenopeo di 31 anni ferito mortalmente da un colpo di arma da fuoco negli scontri antecedenti la finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico tra Napoli e Fiorentina.

Napoli e Genoa, storie e intrecci che lasciano il segno

Gemellaggio longevo, ma che negli ultimi anni pare essersi un po’ incrinato, quello tra Napoli e Genoa risale agli inizi degli anni Ottanta, precisamente il 16 maggio 1982, quando l’allora Stadio San Paolo di Napoli incitò la squadra del Grifone per l’impresa salvezza. Una gara storica che si chiuse sul 2-2 e sancì una delle retrocessioni più incredibili del nostro calcio, quella del Milan nella stagione 1981-1982, con conseguente permanenza in A del Genoa. Le tifoserie sono legate anche dal condividere il legame forte con il mare e con la bella storia vissuta insieme nel 2007, con il match del Marassi che permise a entrambe di conquistare la promozione che permetteva di tornare a calcare i palcoscenici prestigiosi della Serie A.

Fonte:

Juventus, unicum anche nei gemellaggi

Per la sua storia e i suoi successi, la Juventus in Italia non ha molti estimatori o simpatizzanti e, così, anche per i tifosi bianconeri risulta difficile trovare una tifoseria con cui gemellarsi. Ecco spiegato perché, a parte il legame con l’Avellino, nato negli anni Ottanta e ancora oggi vivo con tanto di applausi alla “sciarpata” dei tifosi biancoverdi nella gara di Coppa Italia dello Stadium nel 2013, la Juventus è gemellata principalmente con club esteri. Un esempio è l’undici olandese Ado Den Haag, spinto e germogliato da amicizie più o meno dirette tra supporter, e che prosegue senza grandi intoppi. Inoltre, i tifosi della Juventus sono molto legati a quelli del Legia Varsavia, squadra polacca.

Fonte:

Milan, gemellaggi storici e travagliati

Come molte altre, anche quella del Milan è una tifoseria composita e variegata. Molti supporter rossoneri e ultrà sono di origini calabresi e, da ciò, è nato il gemellaggio con la Reggina, ufficializzato nel 2007 e nato anche nel nome di Gattuso. Di quello con il Brescia abbiamo già parlato, ma i milanisti sono legati anche alle tifoserie del Cska Sofia e del Partizan Belgrado, nata non sotto una buona stella, con l’amicizia stretta con il gruppo 40+ a seguito di un’aggressione che i tifosi del Milan subirono in trasferta a Belgrado nel 2012 per mano degli esponenti dei gruppi serbi del tifo del Partizan. Un chiarimento ha dato, poi, il là al legame.

Gemellaggio rossonero anche con i supporter del Siviglia, che apprezzarono particolarmente il calore dei tifosi del Milan nel corso della finale 2007 di Supercoppa UEFA giocata nel ricordo di Antonio Puerta, difensore degli spagnoli scomparso tragicamente a poche ore dal match. Per l’occasione, le due formazioni aggiunsero il nome Puerta sotto il numero e, sugli spalti, anche i tifosi del Diavolo resero omaggio con striscioni e messaggi d’affetto, culminati dall’esposizione sotto la curva del Siviglia di uno striscione con scritto “Onore a Puerta”. La tifoseria dei Siviglia ripose intonando un sentito “Milan, Milan”.