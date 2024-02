Genoa-Atalanta, moviola: gol Scalvini senza scarpa, cosa dice il regolamento

La prova dell’arbitro Colombo a Marassi analizzata ai raggi X, il fischietto comasco ha ammonito sei giocatori ma c’è stato un episodio particolare

12-02-2024 07:00

E’ l’enfant prodige della nuova onda Colombo, scelto da Rocchi per Genoa-Atalanta. Promosso internazionale dall’inizio del 2024 l’arbitro lariano si sta meritando i galloni di top con prestazioni precise e determinate ma come se l’è cavata ieri il fischietto comasco a Marassi?

I precedenti di Colombo con Genoa e Atalanta

Colombo era una sorta di portafortuna per il Genoa che lo aveva visto fischiare in quattro sue gare con risultati ottimi: 2 le vittorie, 2 i pareggi e nessuna sconfitta. Tre le gare dell’Atalanta arbitrate da Colombo, tutte nella scorsa stagione, con una vittoria della Dea in Coppa Italia 5-2 con lo Spezia, un pareggio, 1-1 con la Cremonese, e una sconfitta, con il Napoli al Maradona per 2-0.

Colombo ha ammonito sei giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Rossi con Prontera IV uomo, Chiffi al Var e Maresca all’Avar l’arbitro ha ammonito 6 giocatori: Strootman, Bani, Martin (G); De Ketelaere, Kolasinac, De Roon (At).

Genoa-Atalanta, i casi da moviola

un lunghissimo check, durato più di sei minuti, il gol è stato annullato per via della posizione di fuorigioco di Pasalic che avrebbe toccato il pallone poco prima di Scalvini. Questi i principali episodi dubbi. Ottima prova di Colombo in Genoa-Atalanta , tutte corrette le ammonizioni ma c’è un caso particolare. Un lunghissimo check del VAR ha annullato il gol siglato da Scalvini al 75′ senza una scarpa, che aveva perso poco prima. Dopo il gol Scalvini ha esultato mostrando proprio la scarpa, ma l’arbitro ha frenato pochi secondi dopo la sua gioia, comunicando l’intervento del VAR. Dopoil gol è stato annullato per via della posizione di fuorigioco di Pasalic che avrebbe toccato il pallone poco prima di Scalvini.

Cosa sarebbe successo senza quell’off-side? Sarebbe stato valido il gol? Il regolamento dice: se la scarpa è stata persa accidentalmente sì. Scorrendo le immagini dell’azione ci si accorge però di una scorrettezza: Scalvini esce in anticipo su Ekuban e, nel contrasto, evidentemente la scarpa sinistra gli si sfila parzialmente. A quel punto, il difensore nerazzurro si abbassa e se la toglie. E’ questo l’episodio chiave: la scarpa è tolta volontariamente e, per la regola 4 (equipaggiamento dei calciatori), non si può fare. Al netto quindi del fuorigioco di Pasalic, peraltro non così chiaro, la rete avrebbe dovuto comunque essere annullata.