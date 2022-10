Genoa: Strootman ha la ricetta per la serie A

12-10-2022 13:55

Non è mai stato molto semplice tornare in serie A dopo solo un anno giocato nel campionato cadetto.

Lo sta dimostrando anche in questo inizio di campionato il Genoa, dato da tutti come protagonista e favorito per il ritorno nella massima serie. Al momento la squadra llenata da Blessin si trova al sesto posto a tre lunghezze da Reggina e Bari prime della classe.

Il centrocampista del Genoa Kevin Strootman ha parlato del cammino che i rossoblù dovrebbero intraprendere per conquistare la promozione in Serie A: “Credo che se resti tra i primi quattro durante il campionato e poi fai una serie positiva di 4-5 vittorie consecutive riesci ad arrivare in cima. Ovviamente non sarà una cosa semplice. Bisogna lavorare perché dobbiamo ancora migliorare tanto, il campionato è molto competitivo ma anche la nostra squadra è molto competitiva e in più abbiamo un obiettivo preciso. Il Genoa deve puntare più in alto possibile”.