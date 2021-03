Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali: confermati Pandev e Llorente

FORMAZIONI UFFICIALI GENOA-UDINESE

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Pandev.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Pereyra, Llorente.

L’anticipo serale della ventisettesima giornata di Serie A si gioca al ‘Ferraris’ dove il Genoa, che non vince da cinque partite (3 pareggi e 2 sconfitte), ospita l’Udinese.

Ballardini ritrova Perin in porta, sceglie Biraschi in difesa e schiera Shomudorov in coppia con Pandev davanti. Solo panchina quindi per Scamacca, fuori anche Goldaniga.

Nell’Udinese confermato Llorente unica punta, alle sue spalle l’altro ex Juve Pereyra. De Paul mezzala con Walace in regia, Molina e Stryger Larsens sugli esterni.

OMNISPORT | 13-03-2021 20:17