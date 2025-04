Genoa-Udinese, moviola: caos nel finale, due gol annullati e rigore negato al 93’, graziato Bijol

La prova dell’arbitro Perenzoni a Marassi nell’anticipo di A analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto trentino ha ammonito 4 giocatori

Trentasette anni, perito chimico, Daniele Perenzoni, la scelta per Genoa-Udinese, ha iniziato nel mondo del calcio nelle giovanili del Rovereto, poi un infortunio al ginocchio che lo costringe allo stop, il mito di Daniele Orsato e una sorella di quattro anni più giovane, Denise, che lo trascina con sé al corso per arbitri. E’ il secondo fischietto trentino in serie A dopo Denis Salati. Nell’ottobre del 2022 l’esordio in A in Monza-Spezia, vediamo come se l’è cavata al suo debutto stagionale in A.

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Perenzoni con Genoa e Udinese

Non c’erano precedenti per il fischietto di Rovereto con il Grifone e con i friulani.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Mastrodonato con Manganiello IV uomo, Mazzoleni al Var e Fabbri all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Frendrup (G), Thorsby (G), Lucca (U), Ekkelenkamp (U).

Genoa-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 26′ Ehizibue subisce fallo da parte di Frendrup che viene ammonito, era diffidato e salterà la gara col Verona. Al 30′ intervento in ritardo di Piamonti su Solet, con l’attaccante del Genoa che rischia anche il giallo. Al 37′ gol friulano: Lucca vince lo scontro con De Winter sul lancio di Bijol e batte Leali in uscita. Fischia però l’arbitro Perenzoni: c’era la trattenuta di Lucca su De Winter, rete annullata. Al 48′ Ehizibue e Thorsby vanno in tackle e si fanno male tutti e due, ma l’arbitro ammonisce solo Thorsby. Grandi proteste da parte dei giocatori del Genoa che chiedevano fallo e giallo per il terzino dell’Udinese.

Al 55′ Fallo di Lucca su Vasquez e cartellino giallo per il centravanti. Al 60′ Ekkelenkamp ammonito per un pestone su Zanoli. Al 61′ rischia il giallo anche Bijol per un fallo molto rude su Pinamonti. Graziato qui il capitano dell’Udinese. Al 93′ Rui Modesto segna sulla sponda di Lucca, ma l’arbitro annulla tutto dopo il chek del VAR: c’era fuorigioco di Lucca sul servizio di Bijol. Al 95′ proteste dei giocatori dell’Udinese per un intervento su Pafundi proprio negli ultimi secondi, ma per Perenzoni non c’è nulla. Dopo il recupero Genoa-Udinese finisce 1-0.

La moviola di Calvarese

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è l’esperto di Prime Calvarese che, sul suo sito internet, si sofferma sul caso del minuto 92, quando l’Udinese si è vista annullare il gol del pareggio segnato da Rui Modesto per un fuorigioco millimetrico di Lorenzo Lucca nell’azione della rete: “Dalle immagini del SAOT (fuorigioco semiautomatico), si vede come la “linea rossa” copra sia la spalla che l’orecchio dell’attaccante bianconero. Il fuorigioco in questo caso riguarda verosimilmente la spalla, che è una parte del corpo con la quale si può giocare il pallone e quindi sulla quale si “misura” l’offside.”