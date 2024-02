Genoa-Udinese, moviola: dubbi sul gol annullato che ha scatenato le profeste friulane

La prova dell’arbitro Fourneau a Marassi analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito tre giocatori espellendone uno e ha negato una rete

Libero professionista, di padre belga di origini francesi (ecco spiegato il nome “francofono”), Francesco Fourneau sembrava un enfant prodige destinato a una precoce carriera quando debuttò in A ma col tempo ha finito col perdere la fiducia dei designatori. Quest’anno aveva diretto solo una gara nella massima serie ma come se l’è cavata ieri a Marassi?

I precedenti di Fourneau con Genoa e Udinese

Fourneau aveva cinque precedenti con i bianconeri che avevano raccolto una vittoria (Udinese – Cremonese 3-0 del 22/23) due pari e due sconfitte. Con il Genoa 5 precedenti con 2 vittorie, 2 sconfitte e un pari.

Fourneau ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio, con IV uomo Colombo, Di Paolo al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Giannetti (U), De Winter (G), Festy (U) e ha espulso Kristensen (U) al 49’ per doppia ammonizione

Genoa-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 49′ arriva il secondo cartellino giallo ai danni di Kristensen e il terzino bianconero viene dunque espulso. La decisione dell’arbitro Fourneau è corretta: ci stava il primo giallo, ci sta il secondo nella ripresa per aver fermato un’azione potenzialmente pericolosa, stendendo Messias lanciato verso l’area di rigore. Al 73′ gol annullato a Lorenzo Lucca per un fallo in attacco su De Winter. L’attaccante in scivolata sembra indirizzare verso la porta beffando da dietro il difensore del Grifone. Per l’arbitro Fourneau, che interviene con prontezza, c’è però un fallo in attacco e annulla senza andare all’on field review. L’episodio-chiave di Genoa-Udinese ha scatenato le proteste del club friulano a fine gara.