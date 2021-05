Germania, i 26 uomini di Low per puntare a vincere Euro 2020

La Germania è una delle grandi favorite per la vittoria finale. La squadra di Low continua a rinnovarsi e a immettere nella Mannschaft giocatori di grandissima qualità. Nell’ultimo periodo è apparsa più incostante del solito, ma resta una squadra davvero forte in ogni reparto e che in buona parte attinge dall’inesauribile vivaio del Bayern Monaco.

E’ inserita in un girone durissimo, il Gruppo F con Francia, Portogallo e Ungheria.

In rosa spiccano il portiere Neuer, il centrale Rudiger, il regista Kroos e una batteria di attaccanti pericolosissimi (Muller, Sanè, Gnabry, Werner). E tra questi pure il terzino Gosens che nell’Atalanta viaggia a 10 gol a stagione…

Questi i 26 convocati di Low:

Portieri : Leno, Neuer, Trapp

: Leno, Neuer, Trapp Difensori : Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule

: Ginter, Gosens, Gunter, Halstenberg, Hummels, Klostermann, Koch, Rudiger, Sule Centrocampisti : Emre Can, Goretzka, Gundogan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus

: Emre Can, Goretzka, Gundogan, Hofmann, Kimmich, Kroos, Musiala, Neuhaus Attaccanti: Gnabry, Havertz, Muller, Sanè, Volland, Werner

VIRGILIO SPORT | 31-05-2021 14:20