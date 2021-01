GF Vip: Andrea Zenga in crisi, Nicolò da brividi sul padre Walter

Mentre Andrea Zenga soffre delle inevitabili conseguenze derivanti dalla decisione di esporre sé e la sua conflittuale relazione con il padre Walter alle telecamere, fuori c’è chi inizia ad accusare e a confermare i timori palesati dall’inquilino della casa di Cinecittà. Quelle paranoie oggetto di riflessione e condivisione con l’amico Andrea Zelletta. Il fratello maggiore Jacopo, nel loro incontro durante la diretta del GF Vip, gli aveva accennato al disagio provato per quella versione dell’incontro con il papà alle nozze e Nicolò, l’altro figlio dell’ex portiere dell’Inter e allenatore e Roberta Termali, ha deciso di palesare la sua personale sofferenza. Riservando al padre dolore e rammarico. E forse rabbia.

L’intervista di Nicolò Zenga: le accuse al padre

Dopo aver confessato il proprio dolore in un’intervista durante Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso, Nicolò ha riservato parole davvero pesantissime per il padre in una nuova intervista al settimanale Oggi.

“In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante… Di me e di Andrea, delle nostre passioni e delle nostre paure, non sa nulla”, conferma Nicolò, che fa il manager in un’azienda che produce trivelle idrauliche e non sente il padre dalla fine del 2019. A rafforzare questi sentimenti i fatti legati al loro passato: Nicolò ha rivelato situazioni e aneddoti che lo hanno gettato nello sconforto alla ricerca di una figura di cui ha avvertito indubbiamente l’assenza: “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento negativo: io sarò il suo contrario”, ha affermato laconico.

Intervenuta anche Roberta Termali, la seconda moglie di Zenga, il quadro delineato è il seguente:

“Io ho sempre invitato i miei figli ad avere un rapporto con il padre, e mi sono sempre adoperata perché si incontrassero: da Osimo li portavo a Milano perché Walter, che li passava a prendere a casa dei miei genitori, li potesse vedere senza “scomodarsi”. Certo, a detta dei ragazzi, la qualità del tempo che passavano insieme non era eccezionale”.

Una versione smentita nei contenuti dalla compagna di allora, Hoara Borselli, intervenuta a difesa di Zenga durante Live – Non è la d’Urso.

Walter Zenga: i suoi obiettivi professionali

Affermazioni pesantissime, parole che farebbero vacillare chiunque. Anche l’inossidabile Walter Zenga che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport a sua volta un’intervista. Zenga senior, che ha chiuso anche il suo terzo matrimonio con Raluca Rebedea, è in attesa di una nuova panchina e di: “essere felice. Se dovessi esprimere un desiderio per il futuro, sceglierei questo: avere ogni giorno il sorriso arrivando al campo per lavorare con la mia squadra. Non chiedo altro”.

A parte il post pubblicato su Instagram, che ha suscitato emozioni controverse e interpretazioni molteplici, Zenga non ha ancora deciso di esprimersi, rendere pubblica la sua personale versione sulla separazione da Roberta Termali e il progressivo allontanamenti dai loro due figli, vissuti a Osimo. Interpellato su quel messaggio, Andrea ha risposto in questo modo ad Alfonso Signorini:

“Mi auguro sia rivolto a chi lo ha insultato ingiustamente sotto alla sua foto, perché non volevo assolutamente fargli ricevere insulti. Se fosse rivolto a me, inevitabilmente io faccio parte della sua vita e io parlo come e quando voglio. Penso di parlare in maniera rispettosa della sua persona e penso di non dovermi scusare di nulla”, ha detto Andrea in diretta durante la puntata del GF Vip.

VIRGILIO SPORT | 21-01-2021 11:45