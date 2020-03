GF Vip, video sul coronavirus di Wanda Nara: la dedica ai medici

Wanda Nara ha fatto la sua scelta. Una posizione di responsabilità, di consapevolezza che ne conferma l’indubbia serietà,nonché l’affetto nei confronti del Paese che ha accolto lei e Mauro Icardi, il quale oggi vive a Parigi ma non cela l’ambizione di rientrare in Italia, in una società che offra a lui e alle sue stagioni migliori nuove opportunità.

Come già avvenuto in precedenza, per via della linea adottata anche da Mediaset, Alfonso Signorini ha condotto l’ultima puntata del Grande Fratello Vip in uno studio vuoto se si fa eccezione per la presenza di Pupo offrendo però un collegamento molto efficace con Wanda Nara, la quale ha illustrato la sua posizione ai concorrenti rimasti all’interno della casa e lanciato ancora una volta un appello.

Wanda ha preparato, nella sua dimora parigina dove sta affrontando la quarantena insieme al marito e ai suoi cinque figli, un video che ha rivolto agli inquilini di questa edizione del GF Vip che l’ha vista indiscussa queen:

“Ciao Alfonso, ciao Pupo e ciao a tutti voi da casa. Mi mancate tantissimo. Sto qua a casa con i bambini, con la mia famiglia e con Mauro. La situazione qua è come in Italia. Noi da tante settimane non usciamo per niente. Mi raccomando, restate a casa. Lo dobbiamo fare per noi e per i nostri cari e per il rispetto per i medici e gli infermieri che stanno rischiando la propria vita per aiutarci. Andrà tutto bene. Un abbraccio a tutti, vi voglio bene. Sono sicura che presto ci rivedremo e ci faremo tante risate come abbiamo sempre fatto”

Un messaggio dal contenuto diretto, in cui Wanda non ha trascurato quanti quotidianamente stanno sostenendo il peso delle sofferenze di quanti sono stati colpiti dalla violenza del virus: il Covid-19 ha aggredito il Paese, le persone più deboli e di rimando il personale sanitario in prima linea nella lotta. E verso cui la Nara nutre un sentito ringraziamento.

I concorrenti, per ovvie ragioni, sono stati messi al corrente sull’attuale situazione legata all’emergenza coronavirus da Alfonso Signorini, autore e presentatore di questa edizione, il quale oltre a ragguagliare i vip rimasti ha espresso la propria vicinanza alla Nara con parole di grande affetto e trasporto.

Una stima che anche Pupo, il secondo opinionista di questa travagliata e altalenante versione del format, ha dimostrato nei riguardi di Wanda.

Wanda Nara e Pupo, questione di feeling

Entrambi hanno impiegato qualche puntata per ritagliarsi il giusto spazio e incastrarsi bene all’interno del programma, raggiungendo un gradevole equilibrio e, animando, di volta in volta, puntate a tratti dormienti. Enzo Ghinazzi ha speso parole di elogio per Wanda Nara a Novella 2000: “Non vi nascondo che all’inizio ero un po’ prevenuto. Non sapevo a cosa andassi incontro. Pensavo che Wanda fosse la solita ragazzina legata al denaro e al successo, visti i suoi rapporti con le alte cariche del calcio internazionale. Invece non è affatto così”. Addirittura adesso Pupo la considera “come una figlia. È una donna con la testa sulle spalle, responsabile e determinata, brava nel suo lavoro. Mi ha sorpreso perché è molto preparata umanamente. Questo la rende speciale”.

VIRGILIO SPORT | 19-03-2020 10:18