Gigi Riva lancia l'Italia: "Siamo i più forti"

L’Italia è pronta per riprovare l’assalto alla vetta dell’Europa.

Per la terza volta negli ultimi 21 anni, la Nazionale azzurra è riuscita a conquistare la finale dell’Europeo, così dopo le sconfitte nel 2000 e nel 2012 ecco un’altra occasione per rinverdire i fasti del 1968, anno dell’unico trionfo nel torneo continentale.

Tra gli eroi di quella squadra ci fu Gigi Riva, che oggi guarda con entusiasmo alle imprese dei giocatori di Roberto Mancini.

“Questa Nazionale è una squadra per la quale mi viene subito un aggettivo che la riassume perfettamente: bella – ha dichiarato l’ex attaccante in un’intervista a ‘La Repubblica’ – Gioca davvero bene. Mi colpisce il fatto che questi giocatori abbiano evidente consapevolezza delle proprie capacità. Sanno di essere superiori, come squadra, e quando vanno in campo hanno la determinazione di chi non dubita di se stesso. Sono al massimo del rendimento in questa fase della loro storia in Nazionale, e non hanno bisogno di nasconderlo a nessuno”.

“Vedo volontà ferrea, voglia di fare, un gruppo unito, un bell’ambiente. Io ci credo, questo gruppo è unito come quello del ’68” ha concluso il mitico ‘Rombo di Tuono’.



OMNISPORT | 10-07-2021 10:04