Giochini di mercato e plusvalenze, gli juventini replicano a Pallotta

Ha fatto rumore il sasso lanciato nello stagno da James Pallotta. L’ex patron della Roma ha parlato della sua esperienza in Italia, assicurando che in un futuro non meglio precisato potrebbe tornare e soprattutto attaccando più o meno direttamente la Juventus. Nel mirino quelli che Pallotta ha definito “giochini” di calciomercato, con un chiaro riferimento alle recenti indagini relative alle plusvalenze gonfiate di alcuni calciatori.

L’attacco di Pallotta: Quei “giochini” della Juve…

Così l’ex presidente della Roma alla radio americana SiriusFm: “Pensavo fosse la squadra più forte degli ultimi nove anni, ma ora, quando guardi alle indagini in corso, inizio a metterlo in dubbio. Avevano il loro stadio e più del doppio dei nostri ricavi, ogni volta che avevamo un buon giocatore in rosa dovevamo preoccuparci se sarebbe arrivata la Juve a prenderselo. Lo hanno fatto con il Napoli, il Milan, lo hanno fatto con noi con Pjanic, e lo hanno appena fatto con la Fiorentina. Ma poi vedi le indagini in corso, non sappiamo cosa ne verrà fuori, ma sembra chiaro che la Juventus potrebbe aver fatto qualche “giochino” con il calciomercato”.

Pallotta, la secca replica di Marcello Chirico

Per il giornalista-tifoso della Juventus, Marcello Chirico, i “giochini” della Juve hanno fatto comodo pure a Pallotta. “A proposito di “giochini” di mercato, ve lo ricordate lo scambio Spinazzola-Luca Pellegrini avvenuto nell’estate del 2019 tra Roma e Juventus? I due terzini vennero rispettivamente valutati 29 e 22 milioni di euro, consentendo consistenti plusvalenze ad entrambi i club – scrive Chirico su Il Bianconero – Per quanto riguarda Pjanic, la Roma aveva fissato una clausola rescissoria di 32 milioni, e quelli incassò. Consentendo tra l’altra alla Roma una plus di 22 milioni. Un “giochino” che a Pallotta piacque.”

Tifosi Juve, le risposte alle parole di Pallotta

Tantissimi i commenti alle parole di Pallotta su Twitter. “La Juve é attaccata da tutti. Da tutti quelli che non riescono a vincere”, sostiene Rh J. “Date fiato a chi getta sospetti e basta”, si lamenta Denise. “Ma i soldi li ha presi quando ha venduto Benatia e Pjanic“, contrattacca Franca Lidia. “Basta con questa ossessione della Juve“, ripetono in molti. “Tutti hanno giocato con intelligenza sulle plusvalenze, chi più chi meno. Pallotta la smetta”, l’invito di Paul.

