Minisini si ritira dopo la mancata convocazione olimpica nel sincro: l'amaro videomessaggio

“I Campionati italiani saranno la mia ultima gara. Fatto tanto, ora tocca a chi resta”, Giorgio Minisini abbandona le gare di nuoto artistico e lo fa con un video messaggio nel quale non riesce a nascondere la sua amarezza. Il poliziotto plurimedagliato nel nuoto artistico, non è stato convocato per le Olimpiadi di Parigi e non l’ha presa benissimo. Poteva essere impiegato nella gara a squadre, nella quale, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, sarebbe stato possibile schierare fino a un massimo di 2 uomini nel team che complessivamente è costituito da 8 elementi.