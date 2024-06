Giraudo ricorre al tribunale di Roma contro la radiazione: "Sentenza Agnelli aiuta". È ancora Juve contro Figc

Anche i legali dell'ex dirigente tornano alla carica e sollevano questioni di compatibilità tra ordinamento sportivo e leggi UE: obiettivo, annullare la radiazione di Giraudo.

I procedimenti in tribunale tra ex figure di spicco del mondo Juve e la Federazione Italiana Gioco Calcio si moltiplicano. Dopo quelli di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che potrebbero avere importanti conseguenze sulla stessa tenuta dell’assetto della giustizia sportiva in Italia, si riapre il fronte giudiziario con Antonio Giraudo. L’ex dirigente della Vecchia Signora è tornato alla carica contro la radiazione, rivolgendosi al tribunale ordinario di Roma.

Giraudo, la decisione del Tar sul ricorso contro la radiazione

Il ricorso dei legali di Giraudo in realtà è stato depositato alcuni giorni fa, ma la stessa sezione del Tar del Lazio che nel mese di marzo si era dichiarata incompetente sul caso, nella giornata di ieri si è espressa in modo diverso su Agnelli e Arrivabene, sollecitando la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a esprimersi sulla compatibilità della giustizia sportiva italiana con la normativa europea. Una decisione che, in qualche modo, ha avuto impatti anche sulla querelle di Giraudo.

La sentenza su Agnelli e Arrivabene e il nuovo ricorso Giraudo

Gli avvocati dell’ex dirigente, infatti, hanno fatto ricorso al tribunale di Roma per chiedere di fatto la stessa cosa: la pregiudiziale in Europa contro la sentenza di radiazione nei confronti del proprio assistito, decisa in seguito allo scandalo di Calciopoli. Giraudo, in particolare, è stato radiato nel 2006, decisione confermata dalla Corte della Federcalcio nel luglio 2011 e poi dall’Alta Corte di Giustizia del Coni ad aprile 2012.

Gli avvocati dell’ex dirigente della Juve: chiesta la pregiudiziale UE