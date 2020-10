Giro: il caso di Gaviria, di nuovo positivo al coronavirus

Svelata l’identità del corridore del Giro d’Italia risultato positivo al tampone, si sono sollevati nuovi e diversi interrogativi di complicatissima risoluzione. Il colombiano Fernando Gaviria, per quanti non lo rammentassero, infatti, aveva già contratto il coronavirus nel marzo scorso e si era perfettamente ristabilito, da qui la decisione di riprendere l’attività agonistica e anche di partecipare a questa tormentata edizione del Giro d’Italia.

Giro d’Italia: Gaviria positivo al tampone

Poi questa notizia, ovvero l’esito positivo del tampone effettuato negli ultimi due giorni. Dopo i 492 tamponi effettuati negli ultimi due giorni, sono risultati positivi Gaviria, appunto, e un componente dello staff della Ag2r. Entrambi sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto l’isolamento.

Asintomatico ed in isolamento: per Gaviria si tratta di recidiva

La Uae Emirates ha fatto sapere che “tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo” e proseguiranno oggi la corsa. Lo staff sanitario della squadra “sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento”. Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e completamente asintomatico”. Ciò non toglie che Gaviria possa diventare un caso da manuale, visto l’esiguo numero di recidivi noti al momento pur trattandosi di una malattia ancora da conoscere e su cui non vi sono poi così tante evidenze in termini di immunità.

In ospedale quattro settimane per debellare il coronavirus

All’epoca del primo contagio, il velocista colombiano aveva dovuto fermarsi durante l’UAE Tour, e sia lui, sia Richeze, erano rimasti in ospedale per quasi quattro settimane, ad Abu Dhabi.

VIRGILIO SPORT | 20-10-2020 15:35