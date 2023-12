Giudice sportivo: Allegri senza il vice Trombetta in Juventus-Napoli, stangata sul Sassuolo

Comunicati i provvedimenti disciplinari della 14a giornata: fermato per un turno l’assistente del tecnico bianconero, una giornata di stop a Berardi e Boloca tra i neroverdi

05-12-2023 15:53

In Juventus-Napoli, big match del prossimo turno di serie A, Massimiliano Allegri non potrà contare sul suo vice, Maurizio Trombetta, fermato dal giudice sportivo per le proteste in Monza-Juventus. Stangata al Sassuolo nei provvedimenti disciplinari della 14a giornata: a Cagliari i neroverdi saranno privi di Boloca e Berardi, entrambi squalificati per un turno.

Juventus-Napoli: squalificato Trombetta, vice di Allegri

Nessuna conseguenza per il Napoli dopo le proteste degli azzurri per gli episodi arbitrali verificatisi domenica al Maradona contro l’Inter: d’altra parte i giocatori partenopei avevano contestato le scelte dell’arbitro Massa in maniera molto moderata, sia durante che alla fine della partita, con il club che non ha neanche mandato il tecnico Walter Mazzarri in conferenza stampa per evitare che eventuali polemiche potessero portare ad una squalifica dell’allenatore.

L’unico assente in Juventus-Napoli, big match della prossima giornata, sarà così sulla panchina dei bianconeri: Maurizio Trombetta, vice di Massimiliano Allegri, è stato squalificato per un turno per le proteste di cui si è reso protagonista durante il match contro il Monza.

Sassuolo, il giudice sportivo squalifica Boloca e Berardi

Nei guai invece il Sassuolo, che dopo la partita con la Roma perde per squalifica due giocatori chiave: sia il centrocampista Daniel Boloca, espulso per un fallaccio su Paredes, sia Domenico Berardi, ammonito e già diffidato, osserveranno un turno di stop e non potranno scendere in campo lunedì nel posticipo di Cagliari. Anche i sardi dovranno fare i conti con un’assenza per squalifica, quella di Antoine Makoumbou.

Giudice sportivo: gli squalificati della 14a giornata

Gli altri squalificati dal giudice sportivo Gerardo Mastandrea, tutti per una giornata, sono Enzo Barranaechea del Frosinone, Karol Linetty del Torino e Ruslan Malinovskyi del Genoa.