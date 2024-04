Giudice sportivo Coppa Italia: Juventus senza Gatti nel ritorno con la Lazio, Fiorentina multata per i cori a Gasperini

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il centrale bianconero, ammonito nella gara di andata: era diffidato. Ammenda al club viola per gli insulti al tecnico della Dea

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus dovrà fare a meno di Federico Gatti nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia: il difensore è stato fermato dal giudice sportivo con un turno di squalifica. Multata la Fiorentina per gli insulti rivolti dai tifosi viola a Gasperini durante la partita con l’Atalanta.

Coppa Italia: Juventus, il giudice squalifica Gatti

Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio la Juventus non potrà schierare Federico Gatti. Il giudice sportivo Alessandro Zampone ha comminato una giornata di squalifica al difensore, che da diffidato è stato ammonito nella gara di andata, vinta per 2-0 dai bianconeri all’Allianz Stadium. Non ci sarà, dunque, nel match di ritorno in programma all’Olimpico il 23 aprile.

Coppa Italia: Fiorentina multata per i cori contro Gasperini

Il giudice sportivo ha anche sanzionato Fiorentina e Atalanta per gli insulti intonati dai propri tifosi nel match di ieri sera al Franchi, nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Zampone ha punito la Fiorentina con 6mila euro di ammenda perché durante la gara i suoi sostenitori hanno “intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”, Gian Piero Gasperini. I tifosi viola hanno anche lanciato in campo un fumogeno.

Coppa Italia: multa anche per l’Atalanta

Punita anche l’Atalanta, i tifosi bergamaschi presenti al Franchi hanno infatti rivolto “un coro offensivo nei confronti del Presidente e di un calciatore della squadra avversaria”, secondo quanto scritto da Zamponi nei provvedimenti disciplinari. Per la Dea l’ammenda è di 5mila euro.