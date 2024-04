Juventus-Lazio: ululati a Mckennie dai tifosi laziali, il web in rivolta

Video diffuso su X dal giornalista Giovanni Capuano: l'audio non fa chiarezza, ma i tifosi della Juventus si scatenano e se la prendono anche con Gravina

03-04-2024 21:57

Minuto 89 di Juventus-Lazio, semifinale di Coppa Italia. Weston Mckennie esce dal campo, per far spazio ad Alcaraz, abbandonando il campo dal lato opposto alle panchine. L’americano va a passo lento passando sotto il settore ospiti, e qui, stando al video diffuso su X dal giornalista Giovanni Capuano, sarebbe stato oggetto di insulti razzisti da parte dei laziali.

Il video incriminato: buu a Mckennie

Il video ritrae il momento, e in sottofondo al rumore dello stadio sembrano udirsi alcuni “buu” razzisti: non in maniera distinta e chiara, a dire il vero. A corredo, alcuni insulti di tifosi della Juventus contro i laziali. “Altra gente da sbattere fuori dagli stadi. Vergognoso tappeto sonoro all’uscita di #McKennie in #JuventusLazio”. E’ quanto scrive lo stesso Capuano su X: un post che naturalmente ha fatto il giro del web, e che ha ricevuto numerosi commenti in particolare da parte dei tifosi della Juventus. I commenti del web sono misti tra ironia ed amarezza, altri invece confermano di non aver sentito i buu. Il dubbio resta.

Ululati a Mckennie, web in rivolta

Ironico il commento di Tizz: “Adesso arriva Gravina e li abbraccia tutti”. BongoGio aggiunge: “Ero lì e sì, qualche decina di rincoglioniti ha fatto gli ululati. Purtroppo certa gente non si riesce a far ragionare. Detto questo: non noto la stessa prontezza nel condannare lo stesso gesto quando a farlo sono altre tifoserie. Così facendo ammazzate una battaglia giustissima“. Zeebs invece pone una serie di interrogatori: “Chiaramente gli ispettori FIGC in queste occasioni sono sempre sordi vero? Chiaramente Gravina non interverrà qui vero? Chiaramente è un caso che sia la Curva della SS Lazio vero?”. E Christian James aggiunge: “non ne parlerà nessuno”.

I tifosi della Juve per Mckennie

Anche Monica se la prende con il presidente federale: “Tranquillo che ora ci pensa il signor Gravina, con un bel abbraccio collettivo risolve tutto”. Mentre Luca difende la Juventus a spada tratta: “Solo una società si è mossa, andando contro i propri tifosi, buttato fuori dallo stadio gente che con il calcio e la civiltà non c’entra nulla. Ma, caso strano, la stessa società viene dipinta dall’opinione pubblica come simbolo della vergogna“. E JSardus ironizza: “sperando che gli ispettori non fossero già al bar a prendere un thè caldo”. E Ganeter: “A Torino gli ispettori federali sono sordi e ciechi”. Francesco invece è amaro: “Dopo Acerbi ora si può Tutto ecco la mancata condanna cosa ha provocato.. i cretini razzisti si sentono impuniti”.

